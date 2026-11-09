أدانت باكستان بشدة محاولة الهجوم التي نفذها الحوثيون واستهدفت مبنى إدارياً تابعاً لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أصدرته اليوم، أن استهداف المنشآت المدنية يعكس استهتاراً بأرواح المدنيين وأمن المنطقة، مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، مشيدةً بيقظة السلطات السعودية وسرعة استجابتها في التصدي لهذا الاعتداء غير المبرر الذي لم يسبقه أي استفزاز.

وأكدت الخارجية الباكستانية وقوف بلادها بحزم إلى جانب قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها، مجددةً دعمها الكامل لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها.