صعّدت فرنسا موقفها تجاه إيران، متهمة الحرس الثوري بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر كبرى ومنشآت حيوية، ومهددة طهران بعواقب، بالتزامن مع تحرك قضائي فرنسي لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين عن مجموعة إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الإثنين)، إن بلاده تحمل الحرس الثوري الإيراني مسؤولية الهجمات التي عطّلت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الفرنسية، مؤكداً أن إيران ستواجه عواقب، ومشيراً إلى استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية في باريس. فيما أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على طهران على خلفية هذه التطورات.



وفي تحرك قضائي موازٍ، أعلن مكتب الادعاء العام في باريس طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد مجموعة «شهيد كاوه» ونائبيه، واصفاً المجموعة بأنها وحدة متخصصة في العمليات الإلكترونية الهجومية ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.



وتُعرف المجموعة أيضاً باسم «CyberAv3ngers»، وتقول أجهزة أمن أمريكية إنها مرتبطة بالحرس الثوري، ونسب إليها تحذير أمني مشترك أصدرته وكالة الأمن القومي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، تنفيذ هجمات منذ عام 2023 استهدفت أنظمة التحكم الصناعي في الولايات المتحدة، بما فيها منشآت المياه والصرف الصحي، وأدت إلى تعطيل بعض أجهزتها.



وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا لوكالة «رويترز»، فإن مسؤولين فرنسيين يشتبهون في وقوف قراصنة مدعومين من الدولة الإيرانية وراء اختراقات طالت أنظمة التبريد والثلاجات التجارية في أنحاء فرنسا خلال أكتوبر الماضي. كما تعرضت ثلاثة مواقع إقليمية تابعة للمؤسسة الفرنسية للدم لهجمات مماثلة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استهداف أنظمة تبريد في متاجر بعدد من الدول الأوروبية، بينها السويد وبلجيكا.



وتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاطر استهداف البنية التحتية المدنية عبر الفضاء الإلكتروني، خصوصاً أنظمة التحكم الصناعية المرتبطة بالخدمات الأساسية وسلاسل الإمداد الغذائي. كما تأتي في سياق تصاعد الحوادث السيبرانية المرتبطة بالتوترات الدولية منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي، إذ شهدت الفترة ذاتها اضطرابات طالت نظام النقل في لوس أنجلوس في مارس، ومحطات أمريكية لمعالجة المياه في يوليو، وسفناً كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في أغسطس، وسط شبهات بشأن ارتباط تلك الحوادث بهجمات إلكترونية.



وكانت فرنسا قد شهدت في أكتوبر الماضي اختراقاً مماثلاً، أعلنت الشرطة خلاله سيطرة قراصنة على أنظمة تبريد في مئات المتاجر الكبرى، ما تسبب في حرائق وتلف مواد غذائية، الأمر الذي عزز المخاوف الأوروبية من ضعف حماية المنشآت الحيوية المتصلة بالإنترنت.