ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع أسعار النفط والدولار، وانخفاض عوائد السندات، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، لما لها من تأثير في توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4094.43 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% إلى 4103.60 دولاراً للأوقية.

وكان الذهب قد سجل ارتفاعاً بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع بنسبة 0.3% يوم الجمعة، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع، عززت التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 52.51 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1545.87 دولاراً، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1033.24 دولار.