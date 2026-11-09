رونالدو يبدّل الملاعب بالكاميرات.. ويجمع نجوم هوليوود في أول مغامراته السينمائية

يبدو أن طموحات البرتغالي كريستيانو رونالدو لم تعد محصورة في المستطيل الأخضر، بعدما قرر دخول عالم السينما من بوابة الإنتاج، في مغامرة هوليوودية تجمع نخبة من أبرز نجوم الشاشة؛ بينهم كريس هيمسورث وسام روكويل ومات ديمون، عبر فيلم (Stuntnuts) الذي يمثل أول مشروعاته السينمائية.

وتأتي الخطوة الجديدة من خلال شركة (UR MARV)، التي أسسها رونالدو بالشراكة مع المخرج والمنتج البريطاني ماثيو فون، صاحب سلسلة (Kingsman) وفيلم (Kick-Ass)، في تعاون يفتح أمام نجم كرة القدم العالمي مساراً جديداً في صناعة الترفيه، بعيداً عن المنافسات الرياضية.

ويحمل الفيلم طابعاً يجمع الأكشن والكوميديا، إذ تدور أحداثه حول اثنين من محترفي تنفيذ المشاهد الخطيرة، يسعيان إلى إنقاذ صالة رياضية مجتمعية مهددة بالإغلاق، عبر اقتناص فرصة للعمل في إنتاج سينمائي ضخم بهوليوود، غير أن محاولتهما تتحول إلى مغامرة محفوفة بالمفاجآت والمواقف المعقدة، مع تصاعد المخاطر وتزايد الخلافات بين نجوم العمل.

ويشهد المشروع مشاركة كريس هيمسورث، المعروف بأداء شخصية (Thor)، إلى جانب سام روكويل الحائز على جائزة الأوسكار، حيث يجسد النجمان شخصيتين خياليتين مستوحاة من صورتيهما الحقيقيتين، فيما يضيف ظهور مات ديمون حضوراً استثنائياً إلى الفيلم، في مشاركة خاصة ضمن أحداثه.

ويتولى داميان والترز إخراج العمل، مستنداً إلى خبرته في تنفيذ المشاهد الخطيرة، بعدما شارك في عدد من الإنتاجات السينمائية العالمية؛ من بينها فيلم (Skyfall)، بما يعزز الطابع الحركي للفيلم الذي يتمحور حول عالم المجازفات السينمائية.

ومن المنتظر أن يشهد سوق الفيلم الأمريكي (American Film Market)، المقام خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري، تقديم المشروع للمشترين والموزعين الدوليين، فيما تتولى شركة (193)، التابعة لمجموعة Legendary، تسويق حقوق توزيعه عالمياً، تمهيداً لإبرام اتفاقيات العرض في الأسواق المختلفة.

ويمثل الفيلم أول اعتماد رسمي لرونالدو منتجاً سينمائياً، في تحول لافت لمسيرته الاستثمارية، إذ يخطو صاحب الإنجازات الكروية إلى صناعة تعتمد على سرد الحكايات وصناعة النجوم، ليختبر هذه المرة قدرته على صناعة النجاح من خلف الكاميرات، لا أمام جماهير الملاعب.