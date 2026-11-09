أشاد الحارس الدولي السابق عبدالله الدعيع بالملحق الصحي المكلف بألمانيا وأوروبا الأستاذ ناصر أبو خليل، ونائب الملحق الصحي الأستاذ محمد علي عسيري، مثمناً ما وجده من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام خلال زيارته لهما.



وقال الدعيع في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «تشرفت وسعدت بزيارة الملحق الصحي المكلف بألمانيا وأوروبا الأستاذ محمد ناصر أبو خليل، ونائب الملحق الصحي الأستاذ محمد علي عسيري، كل الشكر والتقدير لهما على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسته من اهتمام وحرص وتعاون يعكس روح المسؤولية والجهود المبذولة في خدمة أبناء الوطن».



وأضاف: «نفخر بوجود كفاءات وطنية تعمل بإخلاص لخدمة أبناء الوطن خارج مملكتنا الحبيبة، جزيل الشكر لكما، ونسأل الله أن يوفقكما ويسدد خطاكما ويجزيكما خير الجزاء».



وتعكس إشادة الدعيع تقدير الرياضيين للجهود التي تبذلها الكفاءات السعودية في الخارج، ودورها في خدمة أبناء الوطن، وتقديم أوجه الرعاية والاهتمام لهم، بما يجسد روح المسؤولية والانتماء الوطني.