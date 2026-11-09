صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن خط أنابيب شرق – غرب في منطقة المدينة المنورة تعرّض، اليوم (الإثنين) 9 نوفمبر 2026م، للاستهداف، ونتج عنه نشوب حريق محدود، تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، ودون تأثر العمليات التشغيلية للخط، ولله الحمد.

وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة.