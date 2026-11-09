أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الرزنامة المحدثة لموسم 2026-2027 من دوري روشن السعودي، إلى جانب مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الحادية والعشرين، وذلك عقب استكمال المراجعة الشاملة للروزنامة، في ضوء قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، وما أتاحه من فترات إضافية لإقامة مباريات الدوري.



وأوضحت الرابطة أن المراجعة جاءت بهدف الاستفادة من المساحات الزمنية الإضافية لإعادة توزيع الجولات بصورة أكثر توازناً على ما تبقى من الموسم، بما يسهم في تخفيف ضغط المباريات، وتحسين فترات الراحة والاستشفاء للأندية، خصوصاً خلال المراحل الحاسمة من الموسم، مع مراعاة الالتزامات المحلية والخارجية ومتطلبات العدالة التنافسية.



وشهدت الرزنامة المحدثة إعادة توزيع عدد من الجولات على الأشهر المتبقية، حيث تقام جولة واحدة في نوفمبر، وأربع جولات في ديسمبر، وأربع جولات تبدأ في يناير، إضافة إلى استكمال الجولة السابعة عشرة الممتدة من ديسمبر، فيما يشهد فبراير أربع جولات، ومارس جولتين، وأبريل ثلاث جولات، ومايو أربع جولات.



ويأتي هذا التوزيع بعد أن كانت الرزنامة الأساسية لا تتضمن إقامة مباريات للدوري خلال يناير، فيما انخفض عدد الجولات لشهري أبريل ومايو إلى 7 جولات بدلاً من إقامة 11 جولة في الرزنامة السابقة، والذي أسهم بدوره في تخفيف ازدحام المباريات خلال المراحل الأخيرة من الموسم، خصوصاً مع تزامنها مع الأدوار الحاسمة من البطولات المحلية والقارية.