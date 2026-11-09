التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا جان نويل بارو، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي بداية اللقاء أعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للجمهورية الفرنسية الصديقة على جهودها في إطار رئاستها لمجموعة السبع (G7) لهذا العام، وعلى دعوتها المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجموعة.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية الأخيرة، والاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، والجهود المشتركة لاحتواء الأزمات في المنطقة والحد من تداعياتها، بما يسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الدكتور فيصل بن سعود المجفل.