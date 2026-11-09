في جريمة أسرية جديدة هزّت اليمن، أقدم شاب على قتل شقيقتيه المتزوجتين رمياً بالرصاص؛ إثر خلاف نشب بينهما، في واقعة مأساوية خلّفت 11 طفلاً وطفلة في مواجهة صدمة فقدان والدتيهما.

ووقعت الجريمة في منطقة (العلية) التابعة إداريا لمديرية ملحان (غربي محافظة المحويت، شمال غربي اليمن) أثناء وجود الشقيقتين في منزل الأسرة، حيث تطور خلافهما مع شقيقهما إلى إطلاق نار أودى بحياتهما.

وبحسب تقارير محلية، فارقت المرأتان الحياة على الفور متأثرتين بإصابتيهما، فيما حاول الجاني الفرار من موقع الحادثة، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من ضبطه لاحقاً.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الضحية الأولى تبلغ من العمر 36 عاماً، وهي أم لستة أطفال، فيما تبلغ شقيقتها 28 عاماً، ولديها خمسة أطفال، في مأساة امتدت آثارها إلى أسرتهما ومحيطهما الاجتماعي، وأثارت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي منطقة (العلية).

وتأتي الجريمة في سياق تصاعد جرائم العنف الأسري في اليمن، وسط ظروف معيشية ونفسية متفاقمة فرضتها سنوات الصراع، فيما سبق أن حذرت الأمم المتحدة من تداعيات نفسية واسعة للأزمة، مشيرة إلى أن أكثر من سبعة ملايين يمني يعانون أمراضاً واضطرابات وصدمات نفسية مرتبطة بالنزاع وتداعياته.