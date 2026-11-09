كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر تطورات جديدة في حادثة تصادم قطاري العياط، بعدما قررت حبس مراقب محطة الرقة وناظرها أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية الاشتباه في تقصيرهما الوظيفي وعلاقتهما بالحادثة التي أودت بحياة سبعة أشخاص وأصابت العشرات.

ووقع الحادثة بمنطقة العياط في محافظة الجيزة؛ إثر تصادم القطار رقم 134 بالقطار رقم 2010، ما تسبب في خروج عدد من العربات عن القضبان ووقوع خسائر بشرية كبيرة.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية وجود تعطيل في نظام التحكم الآلي المرتبط بالقطار رقم 134، بالتزامن مع فتح تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الحادث والمسؤوليات المحتملة وراءه.

وبحسب ما توصلت إليه النيابة، أقرّ مراقب المحطة وناظرها بعدم متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية وفق المطلوب، فيما كشفت التحقيقات عن شبهة تلاعب في دفتر الإشارات بهدف إخفاء ما يثبت التقصير في أداء المهام.

كما قررت النيابة التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 تمهيداً لاستجوابه، ضمن سلسلة إجراءات تستهدف استكمال صورة الأحداث وتحديد أدوار جميع الأطراف ذات الصلة.

وفي موازاة التحقيق الجنائي، أُمرت لجنة فنية متخصصة بمراجعة منظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية، وفحص أسباب تكرار حوادث خروج القطارات عن مساراتها، وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور متشابهة تقف وراء هذه الوقائع.

وتسعى السلطات من خلال التحقيقات الفنية والقضائية إلى كشف الملابسات الكاملة للحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث على شبكة السكك الحديدية.