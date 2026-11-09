أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أنّ كل مواطن ومواطنة في المملكة العربية السعودية، يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن قبل قدومهم حتى وصولهم، ويتم ذلك بالتكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية، والبدء مع نهاية موسم حج كل عام، حتى مغادرة آخر ضيف من ضيوف الرحمن، وقد أدوا نسكهم بأمن ويسر وطمأنينة.

وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية - في جلسة بعنوان «هندسة التأثير في الحملات الإعلامية»، ضمن فعاليات ملتقى التوعية والتدريب بمؤتمر ومعرض الحج بجدة خلال الفترة (8 - 11) نوفمبر 2026 م، «إن الحج أمن، فرحلة الحاج تنطلق بموظف الجوازات السعودية في جميع منافذ المملكة، ثم تبدأ منظومة الأمن في حفظ أمنه وسلامته وخدمته حتى وصوله إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وأداء مناسكه وفريضته، والعودة إلى وطنه سالمًا».

وأضاف العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن أساس عمل الحج هو أمن ضيف الرحمن، فالجهود الأمنية والخدمية تتكامل لراحة المعتمر والحاج، وكل ذلك من خلال إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والاتصالية الاستباقية باستخدام جميع المنصات والمواقع والقنوات الإعلامية وبجميع اللغات المتاحة، ولغة الإشارة، أبرزها حملة وزارة الداخلية (لا حج بلا تصريح) لضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة، فالحج منظومة حكومية متكاملة.

ونوّه الشلهوب إلى أن العمل الإعلامي الأمني في الحج هو انعكاس للعمل الأمني الميداني، فالإعلام الأمني يعزز الجهود، وأيضًا يدحض الشائعات بسرعة وبث المعلومة الصحيحة.