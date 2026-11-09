شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، في الجلسة الموسعة لمجموعة السبع والشركاء المدعوين (G7+)، والمخصصة لمناقشة الذكاء الاصطناعي.

وناقشت الجلسة انعكاسات التطور المتسارع للتقنيات والنماذج المتقدمة على البيئة الإستراتيجية والأمن الدوليين، وسبل تعزيز التنسيق الدولي للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من فرص الابتكار وضمان تطوير هذه التقنيات واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات ويحافظ على الأمن والاستقرار العالمي.