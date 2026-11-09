«أدبي جدة» يدشّن جناح مكتبة سعيد السريحي ويستعيد رحلته مع الكلمة وأسئلة الثقافة

دشّنت جمعية أدبي جدة جناح مكتبة الراحل الدكتور سعيد السريحي، رحمه الله، إيذاناً بانطلاق فعاليتها الثقافية «سعيد السريحي… رحلة الكلمة وأسئلة الثقافة»، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية البروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي، ونخبة من الأدباء والباحثين والإعلاميين، إلى جانب معرض فني شارك فيه عدد من الخطاطين والفنانين التشكيليين.

استعادت الندوة، التي أدارها الدكتور عبدالله الخطيب، جوانب من التجربة النقدية والفكرية والإعلامية للدكتور سعيد السريحي، وما تركه من أثر في مسيرة الثقافة السعودية، من خلال مداخلات قدمها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السبيل، والدكتور عثمان الصيني، والأستاذة الدكتورة صلوح السريحي، والكاتب الصحفي هاشم الجحدلي، تناولت منجزه النقدي ومشروعه التنويري وعلاقته باللغة والقراءة والحوار، إلى جانب ملامح من شخصيته الإنسانية.

استهل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السبيل المداخلات بتقديم الشكر لجمعية أدبي جدة على هذه المبادرة، مستعرضاً ثلاثة مواقف جمعته بالدكتور سعيد السريحي، كشفت عن جوانب من شخصيته ومنهجه الفكري، ولا سيما إيمانه بأهمية مراجعة الأفكار وتصحيحها والإضافة إليها، وعدم التعامل مع الآراء باعتبارها حقائق نهائية لا تقبل المراجعة.

توقف السبيل عند رؤية السريحي للقراءة بوصفها فعل اكتشاف، وعلاقته بتحولات الشعر، ومنها الشعر الحر، مؤكداً أنه ترك للأجيال القادمة تجربة ثقافية ونقدية تستحق القراءة والمناقشة. كما استعرض جهوده في خدمة الثقافة من خلال النادي الأدبي الثقافي بجدة، وإسهاماته في تعزيز حضور النقد الأدبي عبر مجلة «علامات»، واهتمامه بمجلة «نوافذ»، مشيراً إلى قدرته على الجمع بين الباحث المتخصص الذي يكتب للمثقفين بعمق وإبداع، والكاتب الذي يخاطب عامة القراء بلغة مقنعة وقريبة منهم.

تناول الدكتور عثمان الصيني علاقة السريحي بالكتاب والمكتبات، وشغفه بالقراءة وتنوع اهتماماته المعرفية، ولا سيما قراءاته في الفلسفة والتصوف واهتمامه بتراث ابن سبعين، مشدداً على أهمية المكتبات في دعم الدراسات وتطوير القارئ والباحث.

وفي تناوله للدور التنويري للسريحي، وصف الصيني تجربته بأنها نموذج للتنوير العملي الفاعل، الذي لا يقف عند حدود التنظير، بل يتجلى في الممارسة وإثارة الأسئلة وفتح مساحات الحوار. واستعاد بدايات السريحي في العمل الصحفي وحماسه في صحيفة «أصداء الكلمة»، مشيراً إلى دوره في إثارة الحوارات الثقافية وقيادة تيار يدعو إلى مساءلة الأفكار ومراجعتها، في مقابل تيار محافظ كان يمثله الدكتور عاصم حمدان.

أكد الصيني أن الدور التنويري للنادي الأدبي لم يكن محصوراً في المحاضرات والندوات، بل امتد إلى النقاشات والحوارات التي كانت تدور بعدها، وتشكل فضاءً حقيقياً للتفاعل الفكري وتبادل الرؤى، وهو ما أسهم في تنشيط المشهد الثقافي وإثراء أسئلته.

في مداخلة اتسمت بقراءة نقدية وفكرية، تناولت الأستاذة الدكتورة صلوح السريحي البعد اللغوي والمعرفي في مشروع شقيقها الراحل، متوقفة عند تأمله الكلمة وفضاءاتها، وانتقاله في التعامل معها من كونها أداة للتعبير إلى وسيلة للكشف عن الأنساق المضمرة وما تختزنه من دلالات، ومدخلاً لفهم علاقة الإنسان بالعالم وقراءته.

استحضرت في هذا السياق تجربته في قراءة أبي تمام، وما تكشف عنه من علاقة وثيقة بين اللغة والوعي، كما أشارت إلى تنقله بين العمل الجامعي والصحفي، وحضوره في النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون، وما أتاحته هذه التجارب المتنوعة من روافد أسهمت في تشكيل شخصيته وإثراء تجربته الثقافية والأدبية.

أما الكاتب الصحفي هاشم الجحدلي، فاستعاد بدايات علاقته بالسريحي، حين تلقى منه اتصالاً يدعوه إلى الكتابة في صحيفة «عكاظ» ضمن زاوية «أصداء الكلمة»، مستحضراً عدداً من التجارب والنصوص واللقاءات التي جمعتهما، وما تركته تلك العلاقة من أثر في مسيرته الصحفية والثقافية.

أشار الجحدلي إلى أن تواضع السريحي كان من أبرز ما لفت انتباهه، متوقفاً عند ثلاث خصال متجذرة في شخصيته: التواضع الحقيقي، والامتنان الصادق، والتقدير للآخر. كما وصفه بالعبقرية المبكرة، مستذكراً جديته وصرامته في طلب المعرفة منذ المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، وإصراره الدائم على السؤال، إلى جانب ما اتسمت به شخصيته من قناعة وزهد وعشق للجمال والمغامرة.

تناول الجحدلي جوانب من شخصية السريحي التي جمعت بين المسالمة والشقاوة والفضول، مؤكداً أنه أحسن استثمار هذه الروح في اكتشاف الحياة والنصوص، كما أشار إلى قدرته على تفكيك النصوص وطرح الأسئلة التي تكشف طبقاتها العميقة، مستشهداً بمشاركته في ندوة نقدية عن الشاعر أمل دنقل، حين استعد لها بالبحث عن ديوان الشاعر، ليكون حضوره قائماً على المعرفة والسؤال والحوار.

شهدت الأمسية عدداً من المداخلات والمشاركات من الحضور، استكملت الحديث عن تجربة الدكتور سعيد السريحي وشخصيته ومواقفه ومآثره، واستحضرت ذكريات وشهادات إنسانية وثقافية ممن عرفوه وعاصروه، في تفاعل عكس مكانته في الذاكرة الثقافية وامتداد أثره في أوساط المثقفين والباحثين والإعلاميين.

صاحب الندوة معرض فني شارك فيه عدد من الخطاطين والفنانين التشكيليين، قدموا من خلال أعمالهم لوحات وتعبيرات فنية احتفت بالكلمة والجمال، وأضفت على الأمسية بعداً بصرياً وإبداعياً، في تلاقٍ بين الأدب والفن والخط العربي.

في ختام الأمسية، جرى تكريم المشاركين والضيوف، حيث تولى تقديم التكريم رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي جدة البروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي، والبروفيسور عبدالمحسن القحطاني، رئيس النادي الأدبي السابق، والأستاذ محمد آل صبيح، مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة.

شمل التكريم تقديم درع جمعية أدبي جدة ولوحة تذكارية من إصدارات منتدى الفنون البصرية لكل من الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السبيل، والدكتور عثمان الصيني، والأستاذة الدكتورة صلوح السريحي، والكاتب هاشم الجحدلي، والدكتور عبدالله الخطيب، مدير الندوة؛ تقديراً لمشاركتهم وإسهاماتهم في إثراء الأمسية.

شهدت الأمسية تكريماً خاصاً لأم إقبال، زوجة الدكتور سعيد السريحي ورفيقة دربه، بإهدائها لوحة تذكارية، تقديراً لمكانتها وما تمثله من حضور في مسيرة الراحل وحياته.

في لفتة إنسانية مؤثرة، أُهديت الأستاذة الدكتورة صلوح السريحي صورة تجمعها بشقيقها الراحل الدكتور سعيد السريحي، قدمها الدكتور محمد السريحي والفنان خالد خضر، في مبادرة حملت معاني المحبة والوفاء، واستحضرت الذاكرة العائلية والإنسانية للراحل، وسط تفاعل الحضور.

وجهت الجمعية الشكر والتقدير للخطاطين والفنانين التشكيليين المشاركين، ولفريق «مشينا» التطوعي، وفريق طلاب كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، الذين أسهموا في تنظيم الفعالية واستقبال الضيوف وتهيئة الأجواء المناسبة، إلى جانب جميع من شارك في الإعداد والتنظيم.

أكدت الأمسية أن تجربة الدكتور سعيد السريحي تتجاوز حدود المنجز النقدي والصحفي إلى مشروع ثقافي وفكري أسهم في صناعة الأسئلة، وتعزيز الحوار، ومراجعة المسلمات، وفتح آفاق جديدة لقراءة النصوص واللغة والواقع، فضلاً عن حضوره الإنساني الذي ظل حاضراً في ذاكرة أصدقائه وزملائه ومحبيه.

اختُتمت الأمسية بتجديد الشكر لجمعية أدبي جدة على تنظيم هذا اللقاء واستضافة ضيوفه، والإشادة بدور المكتبات في دعم الدراسات وتعزيز المعرفة وتطوير القارئ والباحث، في تأكيد أن الوفاء للمبدعين لا يكون باستعادة أسمائهم وحدها، بل بإبقاء منجزهم متاحاً للأجيال، ومواصلة قراءة أسئلتهم ومناقشة أفكارهم؛ فالإنسان قد يغيب، لكن أثره يظل قادراً على استكمال رحلته في عقول القراء ووجدان الثقافة.