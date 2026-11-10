انضم النجم البريطاني بول مكارتني، أحد أبرز أعضاء فرقة «البيتلز» الأسطورية، إلى قائمة المليارديرات في عالم الموسيقى، بعدما وصلت ثروته إلى نحو 1.4 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثالثة بين أغنى الموسيقيين عالمياً.

نشاط فني واستثمارات

وبحسب تقديرات مجلة «فوربس»، فإن مكارتني، البالغ من العمر 84 عاماً، جمع ثروته عبر عقود من النشاط الفني والاستثمارات في حقوق الملكية الموسيقية، إلى جانب عائدات الحفلات والجولات الفنية ومجموعته من الأعمال الفنية.

وحل مكارتني خلف مغني الراب الأمريكي جاي زي، الذي يتصدر القائمة بثروة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، والنجمة الأمريكية تايلور سويفت التي تحتل المرتبة الثانية بثروة تبلغ ملياري دولار.

إمبراطورية موسيقية

وتشكل شركة «MPL Communications»، التي أسسها مكارتني في 1969، أحد أبرز مصادر ثروته، إذ تمتلك حقوق نشر مجموعة واسعة من الأعمال الموسيقية، تشمل إنتاجه الشخصي وأغاني لفنانين آخرين.

واستثمر النجم البريطاني في شراء حقوق أعمال موسيقية شهيرة، بينها أغنيات بادي هولي ومؤلفات مسرحية من برودواي وأغانٍ كلاسيكية مرتبطة بأعياد الميلاد.

كما يمتلك مكارتني حصة تبلغ 25% في شركة «Apple Corps»، التي تدير المصالح التجارية لفرقة البيتلز، وتحقق نحو 50 مليون دولار سنوياً من البث الرقمي ومبيعات الأسطوانات والمنتجات التذكارية.

ورغم تقدمه في العمر، لا يزال مكارتني حاضراً في المشهد الموسيقي، إذ طرح خلال العام الحالي ألبومه المنفرد العشرين بعنوان «The Boys of Dungeon Lane»، الذي أعاد من خلاله استحضار محطات من مسيرته الفنية.

وحصل الألبوم على أول ترشيح لمكارتني لجائزة «ميركوري برايز»، فيما تستعد مدينة ليفربول البريطانية لافتتاح مشروع ترفيهي ضخم عام 2028، يتيح لعشاق البيتلز خوض تجربة تفاعلية تستعيد تاريخ الفرقة وإرثها الموسيقي.