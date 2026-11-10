شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، في الاجتماع الوزاري بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4) التي تضم الجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وانعكاساتها على أمن المنطقة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية المبذولة لدعم الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية الراهنة.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية الإقليمية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.