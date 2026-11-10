الرئيس التنفيذي لـ «دله البركة» القابضة عبدالعزيز يماني لـ «عكاظ»: خدمة ضيوف الرحمن إرثٌ تتوارثه الأجيال

أكد المهندس عبدالعزيز يماني، الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة، أن خدمة ضيوف الرحمن تمثل أحد المجالات الإستراتيجية التي توليها المجموعة اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وامتداداً لإرث عريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، وإيماناً بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها القطاع في ظل رؤية السعودية 2030.

وأوضح، في حوار بمناسبة مشاركة دله البركة راعياً استراتيجياً في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 2026، أن المجموعة تتجه إلى تعزيز التكامل بين شركاتها العاملة في خدمات الحجاج والمعتمرين والضيافة والنقل والإعاشة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير تجربة ضيوف الرحمن.

منصة إستراتيجية

- بدايةً، كيف تنظرون إلى أهمية مؤتمر ومعرض الحج، وما الذي تمثله مشاركتكم للعام السادس على التوالي؟

ننظر إلى مؤتمر ومعرض الحج بوصفه منصة إستراتيجية تتجاوز مفهوم المعارض التقليدية، فهو يجمع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الحج تحت سقف واحد، ويتيح فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات واستشراف مستقبل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ومشاركتنا للعام السادس على التوالي تعكس التزام دله البركة بالإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي، وحرصنا على أن نكون جزءاً من التحولات النوعية التي تشهدها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

وهنا لا بد أن نعبّر عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يوليانه من عناية استثنائية بخدمة ضيوف الرحمن، وما نشهده من مشاريع ومبادرات تعكس مكانة هذه الرسالة السامية في أولويات المملكة.

ونحن في القطاع الخاص نستشعر حجم هذه المسؤولية، وندرك أن ما وفرته القيادة الرشيدة من دعم وتمكين وفرص استثمارية يضع على عاتقنا واجب الإسهام الفاعل في تحقيق هذه التطلعات الطموحة.

تطوير حلول مترابطة

- تشاركون هذا العام بست شركات متخصصة، فما الرسالة التي تريدون إيصالها؟

رسالتنا الأساسية أن الارتقاء بتجربة الحاج يتطلب تكاملاً حقيقياً بين مختلف الخدمات، لا تطوير كل خدمة بمعزل عن الأخرى.

ونشارك هذا العام بست شركات، هي: دله المناخة، ومعاد فوكو، ودله لنقل الحجاج، وفندق دله طيبة، وفندق روتانا المناخة، وشركة مجموعة خدمات الطعام.

وهذا التنوع يتيح لنا تطوير حلول مترابطة تشمل خدمات الحجاج والضيافة والنقل والإعاشة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة التجربة. ونعتقد أن القيمة الحقيقية تكمن في قدرة هذه الشركات على العمل ضمن منظومة متكاملة، تستثمر خبراتها وإمكاناتها المشتركة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية.

تاريخ طويل وعلاقة متجذرة

- تشهد مشاركتكم تدشين شركة «دله المناخة» تحت شعار «إرثٌ وأثر».. ما الذي يميز هذه الشركة، وما الذي تضيفه إلى منظومة المجموعة؟

- عندما نتحدث عن «دله المناخة»، فإننا لا نتحدث عن تأسيس شركة جديدة فحسب، وإنما عن امتداد لتاريخ طويل وعلاقة متجذرة بخدمة ضيوف الرحمن، وعن إرث تتوارثه الأجيال، ومسؤولية نعتز بحملها ومواصلة مسيرتها.

فقد بدأت هذه المسيرة مع الجد عبدالله كامل – رحمه الله – الذي مارس مهنة الطوافة وتشرّف بخدمة حجاج بيت الله الحرام، ثم واصل ابنه الشيخ صالح عبدالله كامل – رحمه الله – هذه الرسالة، وانتقل بها من ممارسة الطوافة إلى تأسيس مشاريع وشركات متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين، لتتواصل المسيرة اليوم عبر الأبناء وشركات المجموعة.

ومن هنا جاء شعار «دله المناخة»: «إرثٌ وأثر»، فهو يلخص فلسفتنا: إرث عريق نعتز بجذوره وتاريخه، وأثر نسعى إلى صناعته في حاضر خدمات الحج ومستقبلها.

لقد تراكمت لدى دله البركة عبر العقود خبرات كبيرة في الضيافة والنقل والإعاشة والخدمات المساندة، واليوم نضع حصيلة هذه التجارب والعلاقات والشراكات في كيان متخصص هو «دله المناخة»، ليكون امتداداً لهذه المسيرة، وانطلاقة نحو مرحلة جديدة من التطوير والتكامل.

ونستهدف من خلال الشركة تقديم منظومة متكاملة لخدمة حجاج الخارج، تبدأ من مرحلة الاستعداد للقدوم إلى المملكة، وتمتد عبر مختلف محطات رحلتهم الإيمانية، حتى عودتهم إلى بلدانهم.

ونحن ندرك أن الإرث الحقيقي لا يُقاس بما أنجزته الأجيال السابقة فقط، وإنما بما نضيفه نحن إليه، وما نتركه من أثر للأجيال القادمة. وهذا ما نطمح إلى تحقيقه من خلال «دله المناخة»، مستلهمين الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من قيادتنا الرشيدة، وتطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر.

الرؤية نقلة نوعية

- كيف غيّرت رؤية السعودية 2030 بيئة الاستثمار في قطاع الحج والعمرة؟

أحدثت رؤية السعودية 2030 نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن، بتحويل القطاع إلى منظومة متكاملة تقوم على التطوير المستمر ورفع جودة الخدمات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وقد أسهم برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية، في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإيجاد فرص نوعية للاستثمار في الضيافة والنقل والإعاشة والبنية التحتية والخدمات المساندة.

وما نشهده اليوم هو ثمرة الرؤية الطموحة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي جعل تطوير منظومة الحج والعمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن من الأولويات الوطنية الكبرى. ونرى أن أفضل تعبير عن الامتنان لهذه الرؤية هو تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات منتجة وخدمات نوعية تليق بمكانة المملكة وضيوف الرحمن.

تحقيق التوازن وجودة الخدمات

- من وجهة نظركم، ما أبرز التحديات التي ينبغي أن يركز عليها مقدمو خدمات الحج في المرحلة القادمة؟

أعتقد أن التحدي الأهم هو تحقيق التوازن بين القدرة الاستيعابية الكبيرة وجودة الخدمة المقدمة لكل حاج. فخدمة أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن تتطلب مستويات عالية من التخطيط والتنسيق والجاهزية، إلى جانب المرونة في التعامل مع المتغيرات التشغيلية.

وهناك ثلاثة جوانب نراها أساسية: التكامل بين مقدمي الخدمات، والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية، وتوظيف التقنية والبيانات في تحسين القرارات التشغيلية.

فالتقنية مهمة، لكنها ليست غاية في ذاتها؛ وقيمتها الحقيقية تظهر حين تسهم في تيسير رحلة الحاج وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات.

نماذج أعمال متطورة

- كيف تنظرون إلى دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الحج والعمرة؟

القطاع الخاص اليوم شريك أساسي في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن، ولم يعد دوره مقتصراً على الخدمات التشغيلية التقليدية. فنحن أمام فرص لبناء نماذج أعمال أكثر تطوراً، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوطين الخبرات، وتعزيز الابتكار في مختلف مراحل رحلة الحاج والمعتمر.

لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب رؤية استثمارية طويلة المدى، تقوم على الجودة والاستدامة وبناء شراكات مؤسسية فاعلة. وفي دله البركة نؤمن بأن الاستثمار الناجح في هذا المجال هو الذي يحقق قيمة اقتصادية مستدامة، ويسهم في الوقت نفسه في أداء رسالة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

الحاج محور المنظومة

- تحدثتم عن التكامل والاستثمار.. أين تضعون تجربة الحاج ضمن أولوياتكم؟

-الحاج هو محور هذه المنظومة، وكل ما نقوم به من تطوير للخدمات أو استثمار في البنية التشغيلية ينبغي أن ينعكس في النهاية على تجربته. نريد أن تكون الخدمات أكثر سهولة وتنظيماً وموثوقية، وأن يشعر الحاج بأن احتياجاته كافة تحظى بالاهتمام والرعاية.

ولهذا نركز على تحسين رحلة الحاج كاملة، لا على جودة كل خدمة منفصلة فحسب. وفي تقديري، فإن التميز الحقيقي في خدمات الحج يتحقق عندما تعمل مختلف الجهات بانسجام، فتصبح تجربة الحاج أكثر سلاسة وطمأنينة في جميع مراحلها.

- ما الذي تتطلعون إلى تحقيقه من مشاركتكم في المؤتمر هذا العام؟

نتطلع إلى أن تكون مشاركتنا فرصة لتوسيع شبكة شراكاتنا، والتعريف بإمكانات شركاتنا الست، وبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار مع الجهات المحلية والدولية.

كما يمثل المؤتمر مناسبة مهمة للاستماع إلى احتياجات مكاتب شؤون الحجاج والجهات المعنية، والتعرف على أحدث الممارسات والحلول، بما يساعدنا على تطوير خدماتنا والاستعداد للمواسم القادمة. ونحرص على أن تتحول هذه اللقاءات إلى شراكات عملية ذات أثر ملموس.

مجال استراتيجي واعد

ختاماً، كيف ترون مستقبل استثمارات دله البركة في قطاع الحج والعمرة؟

ننظر إلى قطاع الحج والعمرة بوصفه مجالاً استراتيجياً واعداً للاستثمار طويل المدى، يحمل فرصاً كبيرة للنمو والتطوير. وسنواصل تعزيز قدرات شركاتنا وتطوير خدماتنا واستكشاف الفرص التي تجمع بين الخبرات التشغيلية والاستثمارات النوعية.

إن خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية قبل أن تكون فرصة استثمارية، وهي رسالة ارتبطت بتاريخ عائلة كامل، وانتقلت عبر الأجيال، ونعتز اليوم بمواصلة هذه المسيرة.

ولا يفوتني في الختام أن أرفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم ورعاية وعناية بضيوف الرحمن، وعلى ما أتاحته رؤية السعودية 2030 من فرص تاريخية لتطوير هذه المنظومة وتعزيز إسهام القطاع الخاص فيها.

وطموحنا أن تظل دله البركة وفية لإرثها، قادرة على صناعة أثر مستدام، وأن يكون شعار «إرثٌ وأثر» تعبيراً عن واقع نعيشه، ورسالة نعمل على ترسيخها في خدمة ضيوف الرحمن.