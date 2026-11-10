اضطر المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى تعديل خطة سفره إلى مدينة البصرة العراقية، بعدما رفضت السلطات العراقية منح التصريح النهائي لرحلته الجوية المباشرة من طهران، قبل ساعات من موعد إقلاعها.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب، بقيادة المدرب أمير قلعة نويي، مطار مهرآباد في طهران ظهر الثلاثاء 10 نوفمبر، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة في سلسلة مباريات ودية بالبصرة، غير أن عدم صدور الموافقة العراقية النهائية أربك ترتيبات السفر ودفع الاتحاد الإيراني إلى اعتماد مسار بديل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن الاتحاد المحلي لكرة القدم، فإن الجانب العراقي كان قد وافق خلال الأسبوع الماضي على تسيير الرحلة المباشرة، قبل إلغاء التصريح قبل ساعات قليلة من موعد المغادرة، ما أجبر البعثة على تغيير وجهتها.

وتقرر نقل اللاعبين جوا إلى مدينة عبادان، جنوب غربي إيران والقريبة من الحدود العراقية، على أن يستكملوا الرحلة إلى البصرة برا، وأفادت تقارير إيرانية وعراقية بأن البعثة غادرت بالفعل باتجاه عبادان لتنفيذ خطة السفر البديلة.

ولم تعلن السلطات العراقية حتى الآن تفسيرا رسميا لقرار عدم منح التصريح، لكن مصدرا أمنيا عراقيا رجح، في تصريحات لوكالة «شفق نيوز»، أن تكون الخطوة مرتبطة بالعقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، دون أن يؤكد ذلك باعتباره السبب الفعلي للقرار.

ويأتي هذا التطور في ظل صعوبات تواجهها شركات الطيران الإيرانية في الحصول على بعض الخدمات الجوية، على خلفية العقوبات الأميركية والمخاوف من تعرض الشركات التي تقدم خدمات الوقود والصيانة والمناولة الأرضية لعقوبات ثانوية، وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في سبتمبر الماضي عن توقف شركات خدمات أرضية عراقية عن خدمة بعض الرحلات بين العراق وإيران، مع الإشارة إلى أن بغداد لم تصدر قرارا شاملا بوقف الرحلات الجوية بين البلدين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيره الفلسطيني في 14 نوفمبر، قبل أن يلتقي المنتخب العراقي في 17 من الشهر نفسه بمدينة البصرة، ضمن برنامج المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي، فيما تشهد المدينة أيضا بطولة رباعية بمشاركة منتخبات العراق وإيران وفلسطين ولبنان.

وعلى صعيد قائمة المنتخب، يغيب اللاعب كسري طاهري عن البعثة بسبب إصابة طفيفة في الغضروف الهلالي للركبة، ويتابع برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي سباهان أصفهان.

ويضع تغيير مسار الرحلة المنتخب الإيراني أمام ترتيبات سفر مختلفة قبل مواجهتيه المرتقبتين، في وقت لم تتضح فيه بعد جميع الملابسات التي دفعت السلطات العراقية إلى إلغاء التصريح الجوي في اللحظات الأخيرة.