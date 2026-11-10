بعد أكثر من أربعة أعوام على واحدة من أكبر سرقات المجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة، شهدت القضية تطورًا جديدًا، بعدما وافق أحد المتهمين على الإقرار بمشاركته في الاستيلاء على مجوهرات وساعات ثمينة تُقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، كانت محملة على شاحنة تابعة لشركة «برينكس» في ولاية كاليفورنيا.

وكشفت وثائق قضائية نُشرت أمس (الإثنين)، أن المتهم الإكوادوري كارلوس فيكتور ميستانزا سيركادو (32 عامًا)، أحد سبعة أشخاص متهمين في القضية، وقّع اتفاقًا مع الادعاء الفيدرالي للإقرار بالذنب، مقابل إسقاط تهم أخرى موجهة إليه.



مطاردة شاحنة لمسافة 480 كيلومترًا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوليو 2022، عندما غادرت شاحنة محملة بـ73 حقيبة من المجوهرات معرضًا دوليًا في مدينة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، متجهة إلى معرض آخر في باسادينا.

وبحسب التحقيقات، تعقب المتهمون الشاحنة باستخدام عدة مركبات لمسافة تقارب 480 كيلومترًا، مع تنسيق تحركاتهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن يستغلوا توقفها في استراحة على الطريق شمال لوس أنجلوس.

وتمكن أفراد المجموعة من فتح أقفال الشاحنة والاستيلاء على 24 حقيبة تحتوي على الذهب والألماس والياقوت والزمرد والساعات الفاخرة، في عملية وصفتها السلطات الأمريكية بأنها أكبر سرقة مجوهرات في تاريخ البلاد.



الهواتف تقود إلى المتهمين

وكشفت التحقيقات أن أفراد المجموعة أوقفوا استخدام أرقام الهواتف التي استعانوا بها خلال العملية، في محاولة لإخفاء آثارهم.

لكن المحققين تمكنوا من تتبع إشارات الهواتف المتصلة بأبراج الاتصالات على طول الطريق الذي سلكته الشاحنة، ما ساعد على تحديد المشتبه بهم وربط تحركاتهم بالسرقة.

وتسببت العملية في خسائر كبيرة لـ14 تاجر مجوهرات، اضطر بعضهم إلى التوقف عن ممارسة نشاطهم التجاري نتيجة فقدان بضائعهم.



السجن 20 عامًا يهدد المتهم

ومن المقرر أن يمثل ميستانزا أمام المحكمة في 19 نوفمبر الجاري لتقديم إقراره الرسمي بالذنب، في تهمة تتعلق بالسطو والتدخل في حركة التجارة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا.

وفيما يستعد ثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة خلال مارس 2027، لا يزال اثنان فارّين من العدالة، بينما أُبعد متهم آخر من الولايات المتحدة.

ورغم استعادة السلطات جزءًا من المجوهرات خلال عمليات تفتيش سابقة، لا تزال القيمة الإجمالية للمقتنيات المستردة غير واضحة، فيما يواصل المتضررون المطالبة باستعادة حقوقهم.