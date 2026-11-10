ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم (الثلاثاء)، إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا، ما أثار حالة من الخوف بين السكان ودفع عددًا منهم إلى الخروج للشوارع، فيما أُخليت بعض المدارس احترازيًا، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين بأن الهزة وقعت عند الساعة 8:38 صباحًا بالتوقيت المحلي، وحدد مركزها على بُعد كيلومترين شمال شرقي بلدة تشيريزانو، بالقرب من مدينة كوزنسا، وعلى عمق نحو 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.



إخلاء مدارس وخروج السكان

وشعر سكان عدد من المناطق المجاورة بالهزة، خصوصًا في مدينتي كوزنسا وريندي، حيث خرج بعض الأهالي من منازلهم، فيما أخلت مدارس طلابها والعاملين فيها مؤقتًا كإجراء احترازي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السلطات المختصة بدأت عمليات فحص للمنشآت والمباني، للتأكد من سلامتها، في وقت لم ترد فيه بلاغات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وأوضحت هيئة الحماية المدنية في كالابريا أن الهزة تأتي ضمن النشاط الزلزالي المعتاد في المنطقة، التي تضم عددًا من الصدوع الجيولوجية النشطة.

وأشارت إلى أن قرب مركز الزلزال من سطح الأرض، إلى جانب طبيعة التربة في وادي كراتي، أسهما في زيادة إحساس السكان بالاهتزاز، رغم أن قوة الهزة تُعد محدودة نسبيًا.