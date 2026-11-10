جددت أسرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، مطالبها بفتح تحقيق عاجل لكشف مصير مقتنياته الفنية والشخصية المفقودة، مناشدة وزارة الثقافة التدخل لإنقاذ هذا التراث وتوثيقه. وطالبت الأسرة وزارة الثقافة، بفتح تحقيق فوري وشفاف لاستعادة هذا الإرث الوطني، تمهيداً لإيداعه في أحد متاحف الفن المصري، ليكون شاهداً على مسيرة استثنائية ومتاحاً للأجيال القادمة.

ملف متجمد

وأكدت منى زكي شقيقة الفنان الراحل في تصريحات صحفية بأن الأسرة لم تتوقف يوماً عن مناشدة وزارة الثقافة والجهات المعنية لفتح ملف المقتنيات الضائعة، إلا أن هذه النداءات لم تلقَ استجابة ملموسة، واصفة الملف بأنه متجمد تماماً، مشيرة ً إلى وجود حلقة مفقودة في واقعة الاختفاء، لا سيما مع تواتر الروايات حول قيام رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد ببيع الشقة التي كانت تحوي هذه المقتنيات عقب وفاة هيثم المفاجئة في 2019.

ونفت وجود أي مقتنيات شخصية أو فنية تخصّ شقيقها الراحل داخل منزل العائلة في مسقط رأسه في محافظة الشرقية، أو بحوزة أيّ من شقيقاته، لافتةً إلى أن مطالب الأسرة لا تهدف إلى استعادة الممتلكات كورث، بل تنطلق من إيمانهم العميق بأن مقتنيات أحمد زكي تمثل جزءاً أصيلاً من الذاكرة الفنية المصرية، ولا ينبغي أن تُترك عرضة للضياع أو الإهمال.

بداية الأزمة

بدأت خيوط هذه الأزمة تتشابك عقب الوفاة المأسوية لهيثم أحمد زكي في 2019، إذ آلت التركة قانونياً إلى أخيه غير الشقيق رامي عز الدين بركات، بصفته الوريث الشرعي الوحيد.

وبما أن رامي يقيم في العاصمة البريطانية لندن، فقد وكّل المحامي بلال عبد الغني بإدارة شؤون التركة.

وتفجرت الأزمة إعلامياً إثر تواتر الأنباء عن بيع الشقة التي اتخذها أحمد زكي مكتباً له في منطقة الهرم، والتي قيل إنها كانت تحوي أثاثه، ووثائق نادرة، سيناريوات أفلامه بخط يده، وأزياء ارتداها في أشهر أدواره السينمائية.

ورغم تأكيد المحامي بأن عملية البيع اقتصرت على الأثاث المتهالك، وأن الوثائق المهمة أُودعت في صندوق أمانات، فإن الغضب الجماهيري والأسري تصاعد خوفاً من التفريط في هذا الإرث الفني.

ولم تقف الأزمة عند حدود القلق الجماهيري، بل انتقلت خلافات إدارة التركة إلى أروقة المحاكم، بعدما اتهم رامي عز الدين محاميه باستغلال التوكيل القانوني والتلاعب لصالحه والاستيلاء على المقتنيات النادرة، ليقوم بإلغاء التوكيل وتحرير محضر رسمي ضده.

في المقابل، تشبّث المحامي بموقفه، مدّعياً أنه يحتفظ بالمقتنيات بهدف التنسيق لإنشاء متحف يوثق تراث الفنان الراحل.

وتتسع دائرة الغموض لتشمل أيضاً اختفاء سيارات كانت مملوكة للفنان الراحل، إضافة ًإلى مقتنيات أخرى قيل إنها تبخّرت من شقته بمنطقة المهندسين بعد بيعها.