تحولت زيارة اعتيادية لتفقّد مقبرة جديدة إلى الفصل الأخير في حياة رجل مصري، بعدما فارق الحياة داخل المكان الذي أعده بنفسه ليكون مثواه في محافظة أسيوط.

وفي قرية بني محمد الشهابية التابعة لمحافظة أسيوط، توفي الحاج صابر حسن عبد المتجلي، وهو في العقد السادس من العمر، داخل مقبرة أشرف على بنائها وتجهيزها ضمن مدافن العائلة، بعد تعرضه لغيبوبة سكري مفاجئة أثناء وجوده بداخلها.

وبحسب روايات متداولة محلياً، كان الراحل قد انتهى من استكمال تجهيز المقبرة وفرش أرضيتها بالرمال، قبل أن يدخلها للتأكد من جاهزيتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها. وخلال وجوده داخلها تعرض لوعكة صحية مفاجئة أفقدته الوعي، لتنتهي حياته في المكان ذاته.

وأثار تأخره عن العودة قلق أفراد أسرته وأهالي القرية، ما دفع عدداً منهم إلى البحث عنه في محيط المقابر، حيث عُثر عليه داخل المقبرة الجديدة التي كان قد أعدها بنفسه، في مشهد ترك أثراً بالغاً بين أقاربه وأبناء قريته.

وشيّع المئات من الأهالي جثمان الراحل في جنازة مهيبة، قبل أن يُوارى الثرى داخل المقبرة نفسها التي أشرف على بنائها وتجهيزها خلال الفترة الماضية.

وأعادت الحادثة إلى أذهان كثيرين مشهداً شهيراً من مسلسل (حديث الصباح والمساء) المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، حين قررت إحدى الشخصيات بناء قبرها قبل أن تفارق الحياة عقب الانتهاء منه، في تشابه لافت بين الدراما والواقع.

وعُرف الراحل بين أبناء قريته بحسن السيرة والحرص على فعل الخير، إذ عمل في تجارة المواد التموينية والبقالة، وكان يحظى بمحبة واسعة بين الأهالي، كما عُرف بسعيه للإصلاح بين الناس والمشاركة في الأعمال الاجتماعية والخيرية. وقال مقربون منه إنه كان حريصاً على أداء الصلوات في المسجد ومساعدة المحتاجين وخدمة أبناء منطقته، رغم معاناته الطويلة مع مرض السكري، الذي رافقه لسنوات.

وبين المقبرة التي أتم تجهيزها بيديه والسيرة الطيبة التي تركها خلفه، بقيت قصة الحاج صابر واحدة من أكثر الوقائع الإنسانية تأثيراً، بعدما انتهت رحلته في المكان الذي هيأه بنفسه ليكون محطته الأخيرة.