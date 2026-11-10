

في تطور جديد للأزمة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية، صعّدت دينا مصطفى، الشهيرة بـ«دان آدم» طليقة المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسام حسن، تحركاتها القانونية ضد رئيس نادي الزمالك الأسبقمرتضى منصور، بعدما تقدمت بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية تصريحات تناولت حياتها الشخصية خلال مؤتمر صحفي أخير.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تلقيه الشكوى المقدمة من دان آدم، والتي تضمنت مطالب بإبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال الفحص، إلى جانب وقف الحسابات والصفحات الإلكترونية المنسوبة إلى مرتضى منصور وحجبها.

وأوضح المجلس أنه أحال الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة وكيل المجلس الإعلامي عصام الأمير، لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.

اتهامات بالإساءة ومطالب باتخاذ إجراءات قانونية

وتأتي الشكوى اعتراضاً على تصريحات أدلى بها مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي، تطرق فيه إلى تفاصيل تتعلق بالحياة الخاصة لدان آدم، وهو ما اعتبرته الشاكية مساساً بسمعتها وإساءة إليها.

وبحسب ما ورد في مطالبها القانونية، كلفت دان آدم وكيلها باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة منصور قانونياً، مع المطالبة بمنعه من الظهور إعلامياً، وفحص الصفحات والحسابات الإلكترونية المنسوبة إليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كيف بدأت أزمة دان آدم ومرتضى منصور؟

وترتبط الأزمة بالخلافات السابقة بين حسام حسن وطليقته دان آدم، بعدما كلف المدرب السابق المحامي مرتضى منصور بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضدها، تضمن اتهامات بالتزوير والجمع بين زوجين، قبل أن يتراجع لاحقاً عن البلاغ ويتنازل عنه أمام النيابة.

وعاد اسم مرتضى منصور إلى واجهة الأزمة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً في مكتبه بمنطقة الدقي، تحدث خلاله عن تفاصيل من الحياة الشخصية لطليقة حسام حسن، واستعرض صوراً وأوراقاً قال إنها تتعلق بملف الزواج والطلاق.

كما أثار منصور جدلاً واسعاً بتصريحاته بشأن إنفاق حسام حسن مليون جنيه مصري على إجراء عملية تخسيس لطليقته، إلى جانب عرض صورة تجمع دان آدم بصبري نخنوخ، والتطرق إلى طبيعة علاقتها به، وهي التصريحات التي دفعت الأخيرة إلى التحرك قانونياً.

شكوى إلهام شاهين تسبق تصعيد دان آدم

ولم تكن شكوى دان آدم التحرك الوحيد ضد مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة، إذ سبقتها الفنانة إلهام شاهين بشكوى مماثلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الصفحة المنسوبة إليه على موقع «فيسبوك»، بما يشمل وقفها وحجبها.

كما طلبت شاهين إبلاغ النيابة العامة بنتائج فحص الشكوى، لضمها إلى بلاغ سبق أن تقدمت به بشأن الوقائع ذاتها.

وتعود خلفية الخلاف بين الطرفين إلى تصريحات أدلت بها الفنانة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2026، بشأن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب مشروع تقديم مسرحية «المومس الفاضلة»، قبل أن يرد مرتضى منصور بتصريحات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصاعد الأزمة بينهما.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى إلهام شاهين أيضاً إلى لجنة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قرارات سابقة للمجلس الأعلى للإعلام بشأن حسام حسن ودان آدم

وتأتي التطورات الأخيرة بالتزامن مع قرارات سابقة أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الأزمة بين حسام حسن وطليقته، إذ أعلن في 4 نوفمبر الجاري قرارات عاجلة تضمنت منع ظهور حسام حسن إعلامياً، مع استمرار قرار منع ظهور دان آدم، الذي سبق اتخاذه في سبتمبر الماضي.

وتفتح الشكوى الجديدة فصلاً إضافياً في الخلافات القانونية والإعلامية المرتبطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه مراجعة لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما إذا كانت ستُتخذ إجراءات بشأن الحسابات الإلكترونية أو المطالب المتعلقة بالظهور الإعلامي.