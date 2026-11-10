تتجه إدارة نادي مانشستر يونايتد نحو إقالة مدرب الفريق الأول مايكل كاريك، بسبب تراجع النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يواجه مايكل كاريك خطر الإقالة من منصبه، في ظل اتجاه مسؤولي مانشستر يونايتد نحو تعيين مدرب جديد خلال فترة التوقف الدولي.

وضع كارثي

وأضافت الصحيفة أن موقف كاريك بات أكثر صعوبة، بعدما تراجع مانشستر يونايتد إلى مراكز الهبوط في جدول ترتيب البريميرليغ، رغم العودة المثيرة أمام أستون فيلا، يوم الأحد الماضي، والتعادل بنتيجة 4-4، بعدما كان الفريق متأخراً 4-2 في الدقائق الأخيرة.

وأصبح رصيد المدرب، البالغ من العمر 45 عاماً، انتصارين فقط خلال أول 10 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهي أسوأ بداية لمانشستر يونايتد منذ تولي السير أليكس فيرغسون المسؤولية خلفاً لرون أتكينسون قبل 40 عاماً.

ورغم عدم اتخاذ مسؤولي مانشستر يونايتد قراراً نهائياً بشأن مستقبل كاريك، فإن التوقعات داخل أروقة النادي تشير إلى إمكانية وجود مدرب جديد على رأس الجهاز الفني عقب فترة التوقف الدولي، وتحديداً قبل مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد بعد أسبوعين.

بديل كاريك

ووفقاً للتقرير، برز الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كأحد أبرز المرشحين لخلافة كاريك، إذ يتولى حالياً تدريب منتخب الولايات المتحدة، لكن عقده يتضمن شرطاً جزائياً يسمح بفسخه مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

كما يدخل إيدي هاو ويوليان ناغلسمان دائرة المرشحين المحتملين، بعدما كان اسماهما مطروحين للنقاش عندما قرر مانشستر يونايتد منح كاريك مزيداً من الوقت لتصحيح مسار الفريق، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة على أرضه أمام بورنموث الشهر الماضي.