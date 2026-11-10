خسر الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ، نحو 7.4 مليار دولار من ثروته خلال أول نصف ساعة من تداولات أمس، ليتراجع من المركز الثامن إلى العاشر في قائمة فوربس للمليارديرات، بعد هبوط سهم الشركة على خلفية تحقيقات تتعلق بعلاقته بسيدة تتهمها الولايات المتحدة بالارتباط بأجهزة استخبارات صينية.



خروج من قائمة الأثرياء



وأفادت مجلة "فوربس" بأن ثروة هوانغ انخفضت إلى 154.7 مليار دولار من 162.2 مليار دولار، فيما تراجع سهم إنفيديا بأكثر من 7% عند الافتتاح قبل أن يقلص بعض خسائره لاحقاً. وفي ذروة التراجع، خسر الملياردير الأمريكي 10.3 مليار دولار، ما أدى إلى خروجه مؤقتاً من قائمة أكبر 10 أثرياء في العالم.



وهبط سهم إنفيديا بنسبة 5.5% بحلول منتصف جلسة التداول، في أول تعاملات منذ إعلان الشركة فتح تحقيق يتعلق برئيسها التنفيذي. كما تراجعت القيمة السوقية للشركة من نحو 4.5 تريليون دولار، لتواصل خسائرها بعد أشهر من المنافسة مع أبل على لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم.



وجاء الضغط على السهم بعدما أقر هوانغ في رسالة للعاملين بعلاقة خارج إطار الزواج، مقدماً اعتذاراً لعائلته ومؤكداً دعمه للتحقيق الذي أطلقته الشركة.



أسرار الشركة في خطر



وأعلنت إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، بالتعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين، لمراجعة المعلومات المتاحة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تملك ما يشير إلى تعرض الأمن القومي الأمريكي أو أسرار الشركة للخطر.



وتبع ذلك تقارير، أبرزها ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدثت عن علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي مواطنة صينية تشتبه واشنطن في ارتباطها بأنشطة جمع معلومات لصالح بكين.



تجنيد لجمع المعلومات



وذكرت الصحيفة أن أليس هوانغ كانت محور اهتمام أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي تعتقد أنها جُنّدت لجمع معلومات عن رئيس إنفيديا لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، مستندة إلى مذكرة متداولة داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب.



كما أشارت التقارير إلى أن أليس هوانغ قدمت نفسها باعتبارها الرئيسة التنفيذية لشركة "ميغاسبيد" السنغافورية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهي شركة ترتبط بشراكات مع إنفيديا وتوفر تقنياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.