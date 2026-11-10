كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة في الأنشطة الواعدة للصناعة والتعدين خلال العام 2026، مدفوعة بجهود تمكين القطاع الصناعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وأوضحت الوزارة أن نشاط «الصناعات التحويلية» شهد تنامياً بنسبة 18% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث 2026 لتصل إلى 255,188 سجلاً تجارياً، مقارنة بـ215,697 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام 2025.



وشهد نشاط «التعدين واستغلال المحاجر» نمواً بنسبة 13%، ليصل إجمالي السجلات إلى 12,831 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ11,263 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



تنويع القاعدة الصناعية



ونمت السجلات التجارية لنشاط «صنع ألواح الطاقة الشمسية وأجزائها» بنسبة 33%، لتبلغ 1,700 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ1,270 سجلاً تجارياً للفترة المماثلة من العام 2025.



وسجلت السجلات التجارية لنشاط «صناعة وتجميع محركات السيارات وأجزائها» نمواً بنسبة 45%، لتصل إلى 1,207 سجلات تجارية بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ832 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



ويترجم نمو السجلات التجارية تنامي الفرص التجارية والاستثمارية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات الوطنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.