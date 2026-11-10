تواصل القوات المسلحة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي على امتداد جبهات القتال، ضمن عملية «فجر اليمن»، وسط تصاعد المواجهات وتكثيف الضربات الجوية والنارية على مواقع المليشيا وتحركاتها وتعزيزاتها، بالتزامن مع إحراز تقدم ميداني جديد في محافظة الجوف.



استهداف مواقع وتجمعات عسكرية للحوثيين



ونفذ الطيران الحربي اليمني غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية للحوثيين، فيما واصلت الطائرات المسيّرة عملياتها في جبهات الجوف ومأرب والمضاربة والجبهة الجنوبية الغربية، مستهدفة آليات ومواقع قتالية وتجمعات للمليشيا.



ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد مصورة توثق استهداف وحدات الطيران المسيّر التابعة للفرقة الأولى طوارئ آليات وتجمعات عسكرية حوثية في جبهات محافظة الجوف، في إطار العمليات الرامية إلى إضعاف قدرات المليشيا القتالية وقطع خطوط تحركها وإمدادها.



وأعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للمليشيا شمالي محافظة صعدة، في وقت تتواصل فيه المواجهات على محاور متعددة، وسط محاولات حوثية يائسة لشن هجمات مضادة واستعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية.



تقدم في الجوف ومعارك في مأرب



وتكتسب جبهة الجوف أهمية متزايدة في مسار العمليات العسكرية، بعد إحراز القوات الحكومية تقدماً خلال الأسبوع الأخير وسيطرتها على مرتفعات ومواقع دفاعية شرقي مدينة الحزم، مركز المحافظة، بما يفتح المجال أمام توسيع العمليات باتجاه مناطق ذات أهمية عسكرية، بينها بئر المرازيق.



وتوفر المرتفعات التي سيطرت عليها القوات الحكومية نقاط مراقبة وإشراف على بعض طرق الإمداد الحوثية.



وفي محافظة مأرب، تواصلت المعارك لليوم الخامس على التوالي في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية، وامتدت الاشتباكات إلى مناطق شرقي الجوف.



وشهدت جبهات تعز ولحج مواجهات متفرقة، إذ أعلنت القوات الحكومية إحباط هجمات حوثية على جبهة الأقروض جنوبي تعز، والتصدي لمحاولات تقدم في مناطق أخرى، فيما استمرت الاشتباكات في جبهات المضاربة وكهبوب.



ضربات تطال القدرات الصاروخية



وفي سياق متصل، أعلنت قوات التحالف تدمير مصانع ومنشآت تابعة للحوثيين في صنعاء، مخصصة لإنتاج مكونات ووقود الصواريخ وتجميع أنظمة إلكترونية مرتبطة بها، في استهداف يستهدف جانباً من القدرات الفنية والعسكرية للمليشيا.



وأعلن التحالف اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ أطلقتها المليشيا باتجاه السعودية، بينها صاروخان باتجاه الرياض، أحدهما باليستي والآخر من طراز كروز، وصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض مسيّرة في المنطقة الشرقية.