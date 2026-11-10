أودع برنامج حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال مخصصة لدعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ضمن الدفعة الـ108، التي شملت أكثر من 9.9 مليون مستفيد وتابع مستوفين لمعايير الاستحقاق.

وأوضح المدير العام للتواصل في برنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي المبالغ التي صرفها البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه تجاوز 296 مليار ريال؛ منها 2.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة الحالية، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو 1469 ريالاً. وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في دفعة نوفمبر تجاوز مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 84% من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد التابعين 7.4 مليون مستفيد.

ويأتي إيداع الدفعة الجديدة ضمن جهود البرنامج المستمرة لدعم الأسر المستحقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.