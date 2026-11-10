برز اسم سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ (Alice Huang)، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، في قلب سباق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت من العمل في قطاع الاستثمار والتمويل بالصين إلى امتلاك حصة مسيطرة في شركة سنغافورية متخصصة في الحوسبة السحابية، وسط تحقيقات أمريكية بشأن علاقاتها بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، وشبهات تتعلق باحتمال ارتباطها بنشاط استخباراتي صيني.

وبحسب تقارير إعلامية، شغلت أليس هوانغ مناصب إدارية رفيعة في شركة استثمارية بمدينة شنغهاي، قبل أن تصبح المساهم المسيطر في شركة «ميغاسبييد إنترناشيونال» (Megaspeed International)، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتعمل في مجال خدمات الحوسبة السحابية.

وتتزايد الأضواء المسلطة عليها منذ الكشف عن علاقاتها بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، رغم عدم وجود صلة قرابة بينهما، في وقت تواجه فيه الشركة تساؤلات بشأن أمن المعلومات واحتمالات استهداف رئيسها التنفيذي من جانب جهات استخباراتية أجنبية.

مزاعم استخباراتية وتحقيقات أميركية

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت، الشهر الماضي، أن السلطات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية، وأنها نقلت معلومات إلى بكين بالتزامن مع تطوير علاقة وثيقة مع رئيس «إنفيديا».

وفي سياق متصل، فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً مستقلاً بشأن التقارير التي تحدثت عن استهداف رئيسها التنفيذي من خلال عملية استخباراتية أجنبية، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يدعوه للاعتقاد بأن معلومات تتعلق بالأمن القومي أو أسراراً تجارية للشركة قد تعرضت للاختراق.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ينظر في القضية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان جنسن هوانغ قد أقر، الأحد، بعدم إخلاصه لزوجته، مؤكداً التزامه بدعم الأمن القومي الأمريكي، وذلك في تصريحات جاءت وسط تصاعد الجدل بشأن علاقاته بأليس هوانغ.

من المؤسسات المالية في شنغهاي إلى شركة متخصصة في الحوسبة السحابية

وبحسب سجلات قطاع الصناديق الاستثمارية الصينية وملف مهني منشور على قاعدة بيانات متخصصة في صناديق الاستثمار الخاصة، عملت أليس هوانغ سابقاً في مجالي الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمارات، كما أشارت بيانات إعلامية صينية إلى أنها كانت تعمل في الصحافة التلفزيونية خلال مرحلة سابقة من مسيرتها المهنية.

وقبل انتقالها إلى قطاع التكنولوجيا، شغلت مناصب إدارية في شركة «شنغهاي هكسي لإدارة الاستثمارات» (Shanghai Hexi Investment Management).

وتُظهر منشورات على الحساب الرسمي للشركة عبر تطبيق «ويتشات» خلال عامي 2016 و2017 أن هوانغ تولت مناصب نائب المدير العام والمدير التنفيذي وعضوية لجنة اتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما أشارت المنشورات إلى عملها سابقاً في الخدمات المصرفية الخاصة لدى «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ، وفي شركة «سيتيك للأوراق المالية» (CITIC Securities).

ووفقاً لبطاقة عمل، حملت هوانغ صفة شريكة ومديرة عامة في شركة «هكسي»، وكان مقر عملها في منطقة لوجياتسوي المالية بمدينة شنغهاي.

شركة سنغافورية وعلاقات بسوق رقائق إنفيديا

وفي مارس 2023، أصبحت أليس هوانغ المساهم المسيطر في شركة «ميغاسبييد إنترناشيونال»، وفقاً لبيانات ووثائق تجارية راجعتها مجموعة الأبحاث الأمريكية «C4ADS».

وتأسست الشركة في سنغافورة عام 2015 تحت اسم «7Road International»، وتقدم خدمات الحوسبة السحابية، كما تصف نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها شريك تجاري لشركة «إنفيديا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتشير بيانات المجموعة البحثية إلى أن هوانغ شغلت أيضاً منصبي المديرة والعضو المنتدب في الشركة التابعة لـ«ميغاسبييد» في إندونيسيا، خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نوفمبر 2023.

وظهرت هوانغ إلى جانب جنسن هوانغ في مناسبات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا، من بينها حفل نظمته شركة «جيجابايت» التايوانية خلال معرض «كومبيوتكس» للتكنولوجيا عام 2024، حيث أفاد أحد الحاضرين بوجودهما في المناسبة، كما أظهرت صورة منشورة على منصة «لينكد إن» جلوسهما متجاورين.

وتصنع «جيجابايت» خوادم مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد على رقائق «إنفيديا».

شحنات رقائق متقدمة تثير تساؤلات بشأن قيود التصدير

وتخضع شركة «ميغاسبييد» لتدقيق السلطات الأمريكية بسبب شبهات تتعلق بمساعدتها شركات صينية في الحصول على رقائق متقدمة من «إنفيديا»، تخضع لقيود التصدير الأمريكية.

وأشارت بيانات الشحن الصادرة عن شركة «إمبورت جينيوس» (ImportGenius)، إلى أن الشركة التابعة لـ«ميغاسبييد» في إندونيسيا استوردت معدات من «إنفيديا» خلال الفترة بين عامي 2024 و2026، من بينها معالجات H100 ومكونات مرتبطة بها، وشملت الشحنات مورّدين من بينهم شركة «جيجا كومبيوتينغ» (Giga Computing)، التابعة لشركة «جيجابايت».

وتُعد معالجات H100 من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصديرها إلى الصين، إلا أن وصول شحنات إلى إندونيسيا لا يشكل في حد ذاته دليلاً على انتهاك ضوابط التصدير الأمريكية.

وفي تطور متعلق بملكية الشركة، أظهرت بيانات «C4ADS» أن أسهم «ميغاسبييد» نُقلت في أواخر عام 2023 إلى شركة «سويفت داتا» (SwiftData) المسجلة في سنغافورة، والتي أصبحت تمتلك كامل الأسهم العادية البالغ عددها 10 ملايين سهم.

ولم تتمكن المجموعة البحثية من تحديد الجهة التي تسيطر بصورة نهائية على «سويفت داتا»، لكنها رجحت احتمال استمرار نفوذ أليس هوانغ داخل «ميغاسبييد» بعد نقل الأسهم، استناداً إلى ظهورها في مناسبات جرى تقديمها خلالها باعتبارها رئيسة للشركة.

تساؤلات في الكونغرس بشأن علاقة جنسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية

وأثارت التقارير المتعلقة بعلاقة أليس هوانغ بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» اهتمام عدد من المشرعين الأمريكيين، الذين يسعون للحصول على توضيحات بشأن طبيعة هذه العلاقة، وما إذا كان جنسن هوانغ على علم بأي نشاط استخباراتي مزعوم، أو إذا كانت معلومات حساسة قد تعرضت للخطر.

وقال جورج تشين، الشريك في شركة الاستشارات «ذا آسيا غروب» (The Asia Group)، إن من بين الأسئلة الرئيسية المطروحة مدى معرفة رئيس «إنفيديا» بالأنشطة الاستخباراتية المزعومة، وما إذا كانت هناك معلومات سرية قد تم كشفها.

وأضاف أن جنسن هوانغ قد يُنظر إليه أيضاً باعتباره طرفاً محتملاً تعرض للاستهداف أو التلاعب، إذا كانت هناك محاولة متعمدة لاستغلاله من دون علمه بالهوية الحقيقية للشخص الآخر أو نواياه.

من جانبها، أوضحت «إنفيديا» أن رئيسها التنفيذي يلتقي آلاف المسؤولين التنفيذيين لدى العملاء سنوياً، وأن عملاء الشركة في قطاع الحوسبة السحابية بآسيا يحصلون على معلومات تجارية اعتيادية، وليس على أسرار تجارية أو معلومات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

وفي تصريحات أدلى بها الاثنين، قال ترمب إنه فوجئ بالمزاعم المتعلقة بجنسن هوانغ، مشيراً إلى أنه تحدث معه، وأن رئيس «إنفيديا» أكد له أنه لم يكن يعلم أن المرأة المعنية يُشتبه في كونها جاسوسة.

وتسلط القضية الضوء على تداخل المصالح التجارية والأمنية في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أحد أبرز ميادين التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، وسط تشديد واشنطن القيود على وصول الشركات الصينية إلى المعالجات المتقدمة، وتصاعد المخاوف بشأن حماية المعلومات الحساسة والعلاقات العابرة للحدود في قطاع التكنولوجيا.