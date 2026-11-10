لم تكن مجوهرات أو سبائك ذهبية، بل آلاف النمل النادر كانت هدفاً لعملية سرقة غريبة دفعت الشرطة البريطانية إلى فتح تحقيق لكشف ملابساتها.

فقد باشرت السلطات في بريطانيا البحث عن مجهولين بعد اختفاء عش كامل من النمل ضيق الرأس من محمية (تشادلي نايتون هيث) بمقاطعة ديفون (جنوب غربي إنجلترا)، في حادثة أثارت قلق المختصين بالحياة البرية بسبب أهمية النوع المستهدف وندرته.

واكتشف العاملون في المحمية اختفاء العش بشكل كامل، فيما كشفت المعاينات عن وجود حفرة في موقعه وآثار تشير إلى استخدام أداة للحفر، ما عزز فرضية إزالته عمداً بدلاً من تعرضه لعوامل طبيعية.

ويُعرف النمل المسروق علمياً باسم (فورميكا إكسسيكتا)، ويُعد من أندر أنواع النمل في بريطانيا، بينما تمثِّل المحمية آخر موطن معروف له داخل إنجلترا. ويُقدَّر عدد أفراد المستعمرة الواحدة من هذا النوع بما يتراوح بين 1005 آلاف نملة؛ ما يعني أن عملية السرقة ربما شملت آلاف الحشرات دفعة واحدة.

وتدير المحمية مؤسسة (ديفون للحياة البرية) التي تتابع حماية هذا النوع ومراقبة مستعمراته ضمن برامج للحفاظ عليه من التراجع والاختفاء. وتضم المنطقة 142 عشاً نشطاً، إلا أن فقدان عش واحد يظل خسارة مؤثرة نظراً لندرة النوع وأهمية كل مستعمرة في استمراره.

ويتميز النمل ضيق الرأس بتنظيم اجتماعي معقد يعتمد على الملكات والعاملات في التكاثر ورعاية الصغار وجمع الغذاء وحماية العش، فيما يمكن أن تعيش الملكات لفترات طويلة قد تصل إلى 25 عاماً، ما يجعل خسارة مستعمرة كاملة ضربة لجهود الحفاظ عليها.

وأبلغت المؤسسة الشرطة بالواقعة مطالبةً بالمساعدة في تحديد المسؤولين عن إزالة العش، في حين لا تزال دوافع الحادثة مجهولة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المستعمرة قد سُرقت للاحتفاظ بها أو نقلها إلى موقع آخر.

ومع استمرار التحقيقات، يؤكد المختصون أن خطورة الحادثة لا ترتبط بقيمة مادية، بل بخسارة مستعمرة نادرة تمثل جزءاً مهماً من التنوع البيئي في آخر معاقل هذا النوع داخل إنجلترا.