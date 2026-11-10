في مشهد غير معتاد على الطرق الأمريكية، وجدت طائرة خفيفة نفسها وسط حركة المرور في فلوريدا، بعدما أجبرها عطل فني على الهبوط اضطراريا بين السيارات، قبل أن تصطدم بمؤخرة شاحنة على الطريق.

ووقعت الحادثة على طريق بايشور شمال فورت مايرز، حيث فوجئ سائقون بطائرة تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تهبط وسط المركبات، في محاولة من قائدها تفادي تداعيات العطل.

وقال مكتب شرطة مقاطعة لي إن خللا فنيا أجبر قائد الطائرة على الهبوط خارج المطار، إلا أن عملية الهبوط انتهت باصطدامها بشاحنة كانت تسير على الطريق.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة العطل أو تفاصيل الاصطدام، كما لم تعلن حصيلة الإصابات أو حجم الأضرار، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة.