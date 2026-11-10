قضت محكمة بريطانية، الاثنين، بسجن الممثل الكوميدي راسل براند 10 سنوات و6 أشهر، بعد إدانته بالاغتصاب وثلاث جرائم اعتداء جنسي، في قضية تعود وقائعها إلى الفترة بين عامي 2004 و2009.

وصدر الحكم بعد إدانة هيئة محلفين لبراند، البالغ 51 عامًا، عقب محاكمة استمرت أربعة أسابيع في محكمة ساوثوارك بلندن، رغم استمرار نفيه التهم الموجهة إليه.

وخلال جلسة النطق بالحكم، وصف القاضي جويل بيناتان براند بأنه «متحرش جنسي»، وأشاد بشجاعة النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن، فيما تحدثت الضحايا عن الآثار النفسية المستمرة للاعتداءات على حياتهن.

وشملت الإدانة اغتصاب امرأة التقاها خلال أحد عروضه عام 2009، والاعتداء جنسيًا على ثلاث نساء في وقائع منفصلة بين عامي 2004 و2009. في المقابل، برأته المحكمة من تهمتي اغتصاب وتهمة بالشروع في اعتداء غير لائق.

وأعلنت شرطة لندن إحالة اتهامات إضافية بالاغتصاب إلى الادعاء العام، للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

واشتهر براند بأدواره في أفلام هوليوودية، أبرزها «نسيان سارة مارشال» و«أحضره إلى اليونان»، كما ارتبط اسمه بالمغنية كاتي بيري قبل انفصالهما عام 2012. وفي السنوات الأخيرة، ابتعد عن التمثيل والإعلام التقليدي، واتجه إلى تقديم محتوى سياسي واجتماعي عبر الإنترنت.

وحضرت زوجته لورا غالاغر جلسة الحكم، بعدما سبق أن دافعت عنه، ووصفته بأنه أب محب لأطفالهما الثلاثة.