كشف طيار بريطاني عن مشاهدات متكررة لأجسام مضيئة في سماء أوروبا، قال إنها بدت وكأنها تتحرك بطرق لا تتوافق مع أنماط الطيران المعتادة، رغم خبرته التي تمتد إلى 27 عاما في قيادة الطائرات التجارية.

ونقل موقع «يوني لاد» البريطاني عن ستيف فريزر (48 عاما) قوله إنه رصد هذه الأضواء ست أو سبع مرات بالقرب من العاصمة البلجيكية بروكسل منذ عام 2022، وكانت آخر مشاهدة في أكتوبر 2026. وأوضح أنه لم يتمكن من تحديد طبيعتها، رغم محاولاته مقارنتها بالطائرات والأقمار الصناعية التي اعتاد رؤيتها خلال رحلاته.

مشاهدات متكررة وحركة غير مألوفة

وقال فريزر إن أول مشاهدة بدت فيها الأضواء كأنها طائرة تتحرك في مسار دائري فوق اليابسة، ما دفعه للاعتقاد في البداية بأنها طائرة عسكرية مخصصة للتزود بالوقود جوا، قبل أن تثير حركتها وسرعتها الظاهرية تساؤلاته.

وأضاف: «اعتقدت في البداية أنها طائرة عسكرية للتزود بالوقود، لكن طريقة حركتها وسرعتها لم تكونا منطقيتين»، مشيرا إلى أنهم واصلوا التحليق في اتجاهها فترة طويلة من دون أن يتمكنوا من الاقتراب منها.

وأكد الطيار أنه لم يشاهد شيئا مماثلا خلال مسيرته المهنية، وأن الأجسام التي رصدها لا تشبه أي ظاهرة جوية مألوفة بالنسبة إليه.

مقطع فيديو يوثق إحدى المشاهدات

وأشار فريزر إلى أنه سجل إحدى المشاهدات بمقطع فيديو باستخدام تقنية التصوير المتسارع، تظهر فيه نقاط ضوئية تتحرك في السماء قبل أن تختفي.

وأوضح أن الأضواء ظهرت في الغالب باتجاه الشمال الغربي خلال الرحلات المتجهة إلى بريطانيا، مرجحا، استنادا إلى ملاحظاته، أنها تأتي من جهة المحيط الأطلسي.

واستبعد أن تكون هذه الأضواء أقمارا صناعية تابعة لشبكة «ستارلينك»، قائلا إنه شاهدها مرات عديدة ويعرف طبيعة حركتها.

شهادات أخرى من طيارين

ولفت فريزر إلى أن أحد زملائه رصد أضواء مشابهة خلال رحلة عودته من ليتوانيا، في المنطقة والاتجاه نفسيهما تقريبا، كما أشار إلى وجود روايات لطيارين آخرين تتقاطع مع مشاهداته.

ورغم محاولاته البحث عن تفسير، قال إنه لم يتوصل إلى مصدر واضح لهذه الأجسام أو طبيعتها.

وتندرج مثل هذه البلاغات ضمن ما يُعرف بـ«الظواهر الشاذة غير المحددة»، وهو مصطلح يشمل مشاهدات جوية لا تتوافر معلومات كافية لتحديد طبيعتها.

وفي هذا السياق، أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بتلقي بلاغات عن ظواهر جوية مجهولة، لكنها أكدت عدم وجود أدلة قابلة للتحقق تثبت ارتباطها بكائنات من خارج الأرض.