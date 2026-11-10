كشفت دراسة علمية حديثة أن اضطراب النشاط الكهربائي للدماغ أثناء النوم العميق قد يرتبط بتراجع القدرة على تذكر الأحداث والتجارب الشخصية مع التقدم في العمر، مشيرة إلى دور محتمل لتراكم بروتين «تاو» المرتبط بمرض ألزهايمر في التأثير على العمليات الدماغية المسؤولة عن تثبيت الذكريات.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا ونُشرت في دورية Nature Neuroscience، أن الذاكرة العرضية، المسؤولة عن استرجاع التجارب الشخصية مثل اليوم الأول في المدرسة أو مكان ركن السيارة، تصبح أقل كفاءة لدى بعض الأشخاص مع تقدمهم في السن، فيما لا تزال الأسباب الدقيقة لهذا التراجع غير مفهومة بالكامل.

ورصد الباحثون، بقيادة عالم الأعصاب عمر شارون وتحت إشراف الباحث ماثيو ووكر، ارتباطاً بين تراكم بروتين «تاو» في قشرة الفص الجبهي واضطراب الموجات الدماغية البطيئة التي تنشأ أثناء النوم العميق، وتسهم في ترسيخ المعلومات والذكريات الجديدة.

كيف يحفظ الدماغ الذكريات أثناء النوم؟

يمر الدماغ بمراحل مختلفة خلال النوم، أبرزها مرحلة حركة العين السريعة (REM)، التي تحدث خلالها معظم الأحلام، ومرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة (NREM)، التي تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الوظائف المعرفية وتثبيت الذاكرة.

وخلال النوم العميق، تتوقف مجموعات كبيرة من الخلايا العصبية عن النشاط لفترات وجيزة، ثم تستأنفه بصورة متناسقة، ما يؤدي إلى توليد موجات كهربائية بطيئة تنتقل عبر مناطق واسعة من الدماغ، وتنشأ عادةً من القشرة الأمامية.

وأوضح الباحثون أن انتظام انتقال هذه الموجات بين مناطق الدماغ يمثل عاملاً مهماً في معالجة الذكريات وتخزينها، بينما قد يؤدي اضطراب حركتها إلى إضعاف قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات المكتسبة.

اختلافات بين الشباب وكبار السن

ولفهم هذه التغيرات، استخدم الباحثون تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لمراقبة نشاط المشاركين أثناء النوم، وقارنوا بين شباب أصحاء في أوائل العشرينات وأشخاص تتراوح أعمارهم بين منتصف الستينيات ومنتصف السبعينيات.

وأظهرت النتائج أن الموجات البطيئة لدى الشباب كانت تنتقل بصورة متناسقة عبر مسافات واسعة تعادل تقريباً عرض كف اليد على فروة الرأس، بينما أصبحت لدى كبار السن أقصر مدى وأقل انتظاماً، وتتحرك بصورة أكثر استقلالية.

واستخدم الفريق أيضاً التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) لفحص أدمغة المشاركين الأكبر سناً، بالتعاون مع الباحث ويليام جاغست، بهدف قياس تراكم بروتين «تاو» في مناطق الدماغ.

وكشفت الفحوصات أن ارتفاع مستويات البروتين في قشرة الفص الجبهي ارتبط بضعف انتشار الموجات البطيئة أثناء النوم العميق، حتى لدى أشخاص لم يُشخّصوا بمرض ألزهايمر.

اختبار الذاكرة يكشف العلاقة

ولمعرفة تأثير هذه التغيرات على الاحتفاظ بالمعلومات، طلب الباحثون من المشاركين تعلم أزواج من الكلمات المترابطة خلال المساء، ثم اختبار قدرتهم على تذكرها في صباح اليوم التالي.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانت موجاتهم الدماغية أقصر مدى وأقل تناسقاً، سجلوا أداءً أضعف في استرجاع الكلمات، مقارنة بمن حافظت أدمغتهم على أنماط أكثر انتظاماً أثناء النوم.

وأطلق الباحثون على هذه الأنماط غير المتصلة اسم «الموجات المنعزلة»، مشيرين إلى ارتباطها بارتفاع مستويات بروتين «تاو» وتراجع القدرة على تثبيت المعلومات الجديدة خلال الليل.

هل يرتبط ضعف الذاكرة بالعمر وحده؟

تشير الدراسة إلى أن تراجع الذاكرة مع التقدم في العمر قد لا يكون نتيجة الشيخوخة وحدها، بل ربما يرتبط أيضاً بتغيرات مرضية في المناطق الأمامية من الدماغ، تؤثر في جودة النشاط العصبي أثناء النوم العميق.

وأكد الباحث عمر شارون أن درجة انتشار التغيرات المرتبطة ببروتين «تاو» في القشرة الأمامية قد تكون عاملاً مهماً في تفسير اختلاف قدرات كبار السن على الاحتفاظ بالذكريات.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النتائج تكشف ارتباطاً بين تراكم البروتين واضطراب الموجات الدماغية وضعف الذاكرة، لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بينها.

ويرى الفريق البحثي أن مراقبة أنماط الموجات البطيئة أثناء النوم قد تساعد مستقبلاً على اكتشاف مؤشرات مبكرة لتراجع الذاكرة، وتطوير وسائل علاجية تستهدف حماية الوظائف المعرفية مع التقدم في العمر.