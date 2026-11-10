لم يعد نسيان كلمة مرور شبكة «الواي فاي» مشكلة تستدعي إعادة ضبط جهاز الراوتر أو التواصل مع مزود خدمة الإنترنت، إذ توفر الهواتف الذكية الحديثة وسائل سهلة لاستعراض كلمات المرور المحفوظة ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى خلال ثوانٍ.

وتتيح أنظمة «آيفون» و«أندرويد» الوصول إلى بيانات الشبكات التي سبق الاتصال بها، سواء بإظهار كلمة المرور مباشرة أو إنشاء رمز استجابة سريعة (QR) يسمح بمشاركة الاتصال دون الحاجة إلى إدخالها يدوياً، وفقاً لتقارير تقنية اطلعت عليها «العربية Business».

استعادة كلمة المرور على آيفون

يمكن لمستخدمي هواتف «آيفون» العاملة بنظام iOS 18 أو الإصدارات الأحدث معرفة كلمات مرور الشبكات المحفوظة عبر تطبيق «Passwords» المدمج في الجهاز.

وتبدأ الخطوات بفتح التطبيق واختيار قسم «Wi-Fi»، ثم تحديد الشبكة المطلوبة والضغط على خانة «Password» لإظهار كلمة المرور، مع إمكانية نسخها واستخدامها على جهاز آخر.

وتشمل هذه الخاصية الشبكات التي اتصل بها الهاتف سابقاً، حتى وإن لم يكن متصلاً بها وقت البحث، بشرط استمرار حفظ بياناتها.

أما مستخدمو نظامَي iOS 16 وiOS 17، فيمكنهم الوصول إلى كلمات المرور من خلال «الإعدادات»، ثم «Wi-Fi»، واختيار «تحرير» لاستعراض الشبكات المحفوظة، قبل الضغط على علامة المعلومات بجوار الشبكة المطلوبة.

وبعد تحديد خانة كلمة المرور، يطلب الهاتف التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز الدخول، ليتيح إظهارها ونسخها.

معرفة كلمة المرور على أندرويد

تختلف طريقة استعراض كلمات مرور الشبكات المحفوظة على أجهزة «أندرويد» بحسب الشركة المصنعة وإصدار نظام التشغيل.

ففي هواتف «سامسونغ غالاكسي»، يمكن الدخول إلى «الإعدادات»، ثم «الاتصالات» و«Wi-Fi»، والضغط على رمز الإعدادات بجوار الشبكة المتصل بها الهاتف، للوصول إلى خيار إظهار كلمة المرور إذا كان متاحاً في إصدار الجهاز، بعد التحقق من الهوية.

أما في هواتف «غوغل بيكسل» وبعض أجهزة أندرويد الأخرى، فتبدأ الخطوات من «الإعدادات»، ثم «الشبكة والإنترنت»، واختيار «الإنترنت»، والضغط على إعدادات الشبكة المتصل بها الجهاز، ثم اختيار «مشاركة».

وعند إتمام التحقق من الهوية، يظهر رمز «QR» الخاص بالشبكة، وقد تظهر كلمة المرور مكتوبة أسفله في الأجهزة التي تدعم هذه الميزة.

مشاركة الشبكة دون كتابة كلمة المرور

وتوفر هواتف «أندرويد» إمكانية مشاركة الاتصال بالإنترنت باستخدام رمز «QR»، إذ يستطيع المستخدم إظهاره من إعدادات الشبكة، ليقوم الشخص الآخر بمسحه بكاميرا هاتفه والاتصال مباشرة.

وفي أجهزة «سامسونغ»، يمكن الوصول إلى الرمز عبر «الإعدادات»، ثم «الاتصالات» و«Wi-Fi»، واختيار الشبكة الحالية والضغط على «QR Code».

ولا تتطلب هذه الطريقة إظهار كلمة المرور نصياً، لكنها تسمح للجهاز الآخر بالاتصال بالشبكة، مع اختلاف خطوات الوصول إلى الخاصية بين الهواتف والإصدارات.

تنبيه مهم

وتقتصر هذه الوسائل على الشبكات التي يحتفظ الهاتف ببياناتها أو يتصل بها بالفعل، ولا تتيح معرفة كلمات مرور شبكات لم يسبق الاتصال بها.

كما يُنصح بعدم مشاركة رمز «QR» مع أشخاص غير موثوقين، نظراً لإمكانية استخدامه للاتصال بالشبكة دون إدخال كلمة المرور.