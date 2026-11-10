أوقفت السلطات الأمريكية شخصين قرب البيت الأبيض، (الإثنين)، بعد اصطدام سيارة بحاجز أمني وقفز شخص آخر فوق حاجز في حديقة لافاييت، بينما كان الرئيس دونالد ترمب داخل المقر الرئاسي.

وأدى الحادثان، اللذان وقعا بصورة متزامنة تقريباً، إلى استنفار أمني وإغلاق البيت الأبيض لفترة وجيزة، فضلاً عن إغلاق الطرق المحيطة بالحديقة الواقعة شمال المجمع الرئاسي في العاصمة واشنطن.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية، في بيان، إن سيارة اصطدمت بالرصيف المحيط بحديقة لافاييت قبل الساعة العاشرة صباحاً بقليل بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن السائق أبدى مقاومة شديدة لرجال الأمن، لكنه أُلقي القبض عليه سريعاً.

وأضاف المتحدث أن شخصاً ثانياً قفز، في توقيت متقارب، فوق حاجز أمني بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية للحديقة، حيث تمكنت قوات الأمن من توقيفه أيضاً.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة فضية اللون متوقفة على ممر حجري بالحديقة، بينما يتصاعد الدخان من محركها، في الوقت الذي أحاط فيه عناصر الخدمة السرية والحرس الوطني بالمركبة، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

واستدعت السلطات فريق التخلص من المتفجرات التابع لشرطة العاصمة واشنطن لفحص السيارة، كإجراء احترازي، قبل التأكد من سلامتها، فيما انتشرت قوات الأمن في محيط الحديقة وأُغلقت الطرق المؤدية إليها.

وأفادت شبكة «NBC News» بأن عناصر الخدمة السرية طلبوا من الصحفيين الموجودين داخل البيت الأبيض البقاء في غرفة الإحاطة الصحفية بالجناح الغربي، قبل رفع الإغلاق الأمني واستئناف العمل بصورة طبيعية بعد نحو نصف ساعة.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أن سائق السيارة واجه اتهامات بالاعتداء باستخدام سلاح خطير والاعتداء على أحد أفراد الشرطة، فيما وُجهت إلى الشخص الآخر تهمة الدخول غير المشروع.

ولم توضح السلطات حتى الآن ما إذا كان الحادثان مرتبطين ببعضهما أو ما إذا كانا يستهدفان الرئيس الأمريكي أو البيت الأبيض، مؤكدة أن الواقعتين تخضعان للتحقيق.

وتقع حديقة لافاييت أمام الجانب الشمالي من البيت الأبيض، وتُعد من أبرز المساحات العامة المحيطة بالمجمع الرئاسي، وتخضع المنطقة المحيطة بها لإجراءات أمنية مشددة تشرف عليها الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن حماية الرئيس ونائبه وكبار المسؤولين والشخصيات التي تتمتع بحماية اتحادية.

وتأتي الواقعتان في وقت تفرض فيه السلطات الأمريكية إجراءات أمنية مشددة حول المقر الرئاسي، حيث تتعامل الأجهزة المختصة مع أي اقتراب غير مصرح به أو محاولة تجاوز للحواجز باعتبارها تهديداً محتملاً يستوجب التدخل والفحص، قبل تحديد طبيعة الحادث ودوافع المتورطين فيه.