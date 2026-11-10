قد تنتهي رحلة علاج سرطان الثدي، لكن بعض آثاره لا تنتهي بالضرورة مع التعافي من المرض؛ إذ تعاني ناجيات من صعوبات في الذاكرة والتركيز، وإرهاق ذهني مستمر يؤثر في قدرتهن على ممارسة حياتهن اليومية. وفي محاولة علمية للتعامل مع هذه المشكلة، كشفت دراسة أمريكية عن نتائج أولية واعدة لمكمل غذائي يحتوي على جزيء طبيعي يُعرف باسم «الأوكسالوأسيتات»، ارتبط تناوله بتحسن القدرات الإدراكية وانخفاض الإرهاق خلال 8 أسابيع.

وأجرى الدراسة باحثون في مركز جونسن الشامل للسرطان التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health)، ونُشرت نتائجها في مجلة «JCO Oncology Advances»، إذ أظهرت التجربة تحسناً في الذاكرة والتركيز وسرعة معالجة المعلومات، إلى جانب بعض المهارات الذهنية المرتبطة بالتخطيط والانتباه.

ورغم أهمية النتائج، فإن الباحثين يؤكدون أنها لا تزال أولية، ولا تكفي لإثبات فعالية المكمل أو اعتماده علاجاً لهذه الاضطرابات، خصوصاً أن التجربة شملت عدداً محدوداً من المشاركات ولم تتضمن مجموعة تناولت علاجاً وهمياً.

لماذا يستمر ضباب الدماغ بعد علاج السرطان؟

تُعرف صعوبات الذاكرة والتركيز والتفكير التي قد تظهر لدى بعض الناجيات من السرطان باسم «ضباب الدماغ» أو «دماغ العلاج الكيميائي» (Brain Fog)، وتشمل النسيان المتكرر، وصعوبة استيعاب المعلومات، وتراجع القدرة على التركيز وإنجاز المهام التي تتطلب جهداً ذهنياً.

وتشير تقديرات الباحثين إلى أن نحو 15% إلى 25% من الناجيات من سرطان الثدي قد يعانين من اضطرابات إدراكية مستمرة بعد التشخيص والعلاج.

ولا تقتصر أسباب هذه المشكلة على العلاج الكيميائي، كما يوحي الاسم؛ إذ قد تسهم الإصابة بالسرطان نفسها، والعلاج الهرموني، والتغيرات الهرمونية، والالتهابات، إلى جانب عوامل بيولوجية وسلوكية أخرى، في ظهور الأعراض واستمرارها حتى بعد انتهاء العلاج.

ويركز العلماء على فهم التغيرات التي قد تصيب وظائف الدماغ، خصوصاً تأثير الالتهابات في الإشارات العصبية والعمليات المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا العصبية.

ومن بين المواد التي تحظى باهتمام الباحثين مادة الغلوتامات، وهي ناقل عصبي يؤدي دوراً أساسياً في التواصل بين الخلايا العصبية، وقد تؤثر الاضطرابات في تنظيم مستوياته في بعض الوظائف الإدراكية.

ما علاقة الأوكسالوأسيتات بوظائف الدماغ؟

يندرج الأوكسالوأسيتات (Oxaloacetate) ضمن الجزيئات الموجودة بصورة طبيعية في جسم الإنسان، ويشارك في عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة داخل الخلايا.

كما يرتبط بعمليات تنظيم مستويات الغلوتامات، وهو ما دفع الباحثين إلى اختبار ما إذا كان تناوله في صورة مكمل غذائي قد يساعد في تخفيف الاضطرابات الإدراكية والإرهاق لدى الناجيات من سرطان الثدي.

وكانت الفرضية العلمية أن التأثير في هذه العمليات البيولوجية قد يساعد على تحسين بعض الوظائف المرتبطة بالذاكرة والتركيز، إلا أن إثبات هذه الآلية وتحديد مدى تأثيرها الفعلي يحتاجان إلى مزيد من الدراسات.

18 مشاركة في تجربة استمرت 8 أسابيع

لاختبار هذه الفرضية، أجرى الفريق تجربة سريرية من المرحلة الثانية، شملت 18 امرأة سبق تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة، خلال فترة تراوحت بين سنة و5 سنوات قبل بدء الدراسة.

وبلغ متوسط أعمار المشاركات نحو 50 عاماً، وكانت جميعهن يعانين من صعوبات إدراكية ملحوظة، فيما خضعت معظمهن للعلاج الكيميائي، واستمرت قرابة 90% منهن في تلقي العلاج الهرموني خلال التجربة.

وتناولت كل مشاركة 500 ملليغرام من الأوكسالوأسيتات مرتين يومياً، لمدة 8 أسابيع، مع إخضاعهن لتقييمات دورية شملت استبيانات لقياس الأعراض واختبارات معرفية معيارية لتقييم الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات والوظائف التنفيذية.

وتشمل الوظائف التنفيذية مجموعة من القدرات العقلية المسؤولة عن التخطيط وتنظيم الأنشطة واتخاذ القرارات والمحافظة على التركيز وإدارة المهام اليومية.

كما تابع الباحثون مستويات الإرهاق وجودة النوم والقلق والاكتئاب والحالة الصحية العامة، ورصدوا أي آثار جانبية محتملة خلال فترة تناول المكمل.

تحسن ملحوظ في الذاكرة والتركيز بعد شهرين

من بين المشاركات الـ18، أكملت 16 امرأة فترة التجربة البالغة 8 أسابيع، وأبلغت جميع المشاركات اللاتي أكملنها عن تحسن في الأعراض الإدراكية.

وكان التحسن أكثر وضوحاً في المقياس الرئيسي المستخدم لتقييم الاضطرابات المعرفية التي تشعر بها المشاركات؛ إذ ارتفع متوسط الدرجات من 29.1 نقطة قبل بدء تناول المكمل إلى 55.5 نقطة بعد 8 أسابيع، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الطبيعي وفق المقياس المستخدم.

ولم تنتظر المؤشرات الإيجابية حتى نهاية التجربة، إذ بدأت في الظهور بعد 4 أسابيع، قبل أن تصبح أكثر وضوحاً مع استمرار تناول المكمل.

كما سجل الباحثون تراجعاً في مستويات الإرهاق، بما في ذلك التعب الذهني الذي يجعل ممارسة الأنشطة اليومية أكثر صعوبة، إلى جانب تحسن القدرة على أداء المهام البدنية.

وأظهرت الاختبارات المعرفية المعيارية أيضاً تحسناً في سرعة معالجة المعلومات والوظائف التنفيذية، ما يشير إلى أن النتائج لم تقتصر على شعور المشاركات بتحسن الذاكرة والتركيز، بل شملت مؤشرات أداء ذهني قاستها الاختبارات.

هل المكمل آمن؟ وما آثاره الجانبية؟

أظهرت التجربة أن المكمل كان مقبولاً بشكل عام خلال فترة الاستخدام، لكنها رصدت بعض الآثار الجانبية، كان معظمها مرتبطاً بالجهاز الهضمي.

وشملت الأعراض عسر الهضم والانتفاخ والإمساك والإسهال والغثيان، فيما توقفت مشاركتان عن تناول المكمل بسبب الأعراض الهضمية، ولم تسجل الدراسة أحداثاً جانبية خطيرة خلال فترة المتابعة.

ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج إثبات سلامة المكمل على المدى الطويل، إذ اقتصرت المتابعة على 8 أسابيع، ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات أوسع لتقييم فوائده ومخاطره بصورة أكثر دقة.

تجربة جديدة تحسم فعالية المكمل

رغم النتائج المشجعة، فإن الدراسة تواجه قيوداً علمية مهمة، أبرزها صغر عدد المشاركات وعدم وجود مجموعة مقارنة تناولت علاجاً وهمياً، وهو ما يجعل من الصعب الجزم بأن الأوكسالوأسيتات كان السبب المباشر وراء التحسن.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة باتريشيا غانز، أستاذة الطب المتميزة بكلية ديفيد جيفن للطب وكلية فيلدينغ للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن الاضطرابات الإدراكية المرتبطة بالسرطان قد تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء العلاج، وتؤثر بصورة كبيرة في الحياة اليومية للمريضات، رغم محدودية الخيارات العلاجية الفعالة المتاحة حالياً.

ويعمل الفريق البحثي على الإعداد لتجربة سريرية عشوائية جديدة من المرحلة الثانية، تقارن بين الأوكسالوأسيتات والعلاج الوهمي، وتشمل ناجيات من سرطان الثدي يعانين من اضطرابات إدراكية مرتبطة بالمرض وعلاجاته، وكان من المتوقع بدء تسجيل المشاركات خلال أواخر عام 2026.

ومن شأن هذه التجربة أن تساعد في تحديد ما إذا كان المكمل يحقق فوائد فعلية تتجاوز التحسن الطبيعي أو التأثيرات المرتبطة بعوامل أخرى.

وبالتوازي مع ذلك، يجري الباحثون دراسات قبل سريرية على الفئران لفهم تأثير الأوكسالوأسيتات في الدماغ والجسم بصورة أعمق، بما يشمل علاقته بالإرهاق والقدرة على ممارسة الأنشطة البدنية.

وحصل البحث على دعم جزئي من مؤسسة أبحاث سرطان الثدي والمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة.

وتسلط الدراسة الضوء على اتجاه علمي يتجاوز التركيز على علاج الورم والقضاء عليه، إلى الاهتمام بالآثار طويلة الأمد للسرطان وعلاجاته، وتحسين جودة حياة الناجيات، ومساعدتهن على استعادة قدراتهن الذهنية والجسدية بعد انتهاء رحلة العلاج.