تفقد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أحد المباني الإدارية المدنية التابعة لشركة أرامكو السعودية بمدينة الرياض للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الآثم للميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.



وأكد أن هذه الاعتداءات تؤكد ما أثبتته المملكة عن هذه المليشيات الحوثية الإرهابية واستهدافها للأعيان المدنية، مثمناً جهود الجميع في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

واستمع لشرح عن الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية في الشركة والمنطقة، موجهاً بتقديم كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل مهام العاملين في الشركة.

وثمّن ما تبذله القيادة الرشيدة -حفظها الله- من جهود في سبيل أمن واستقرار المملكة، منوهاً بالمشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات السعودية البواسل للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة، وسأل المولى تعالى أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.رافقه خلال زيارته التفقدية عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.