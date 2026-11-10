أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تواصل، بعون الله وتوفيقه، جهودها المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، واضعةً ذلك في مقدّمة أولوياتها، مؤكدةً حرصها على مواصلة تطوير منظومة الحج، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة؛ لتيسير رحلة الحاج منذ مغادرته بلده حتى عودته إليه سالماً.

وأكد خادم الحرمين في كلمة ألقاها نيابةً عنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أن النجاح المتواصل لمواسم الحج يعكس جاهزية منظومة الحج وكفاءتها العالية، مشيراً إلى أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة يُعد أحد ممكنات هذا النجاح؛ لما أسهم به في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وإبرام الاتفاقيات، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لموسم الحج.

التعاقد المباشر في 58 دولة

وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، استعرض في كلمته، أبرز التحوّلات التي شهدتها منظومة الحج والعمرة، منها تعزيز المنافسة ورفع عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج إلى 34 شركة، وتعزيز التعاقد المباشر في 58 دولة، وإتاحة الحج للقادمين من 75 دولة إضافية عبر برنامج الحج المباشر، والاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ بالتعاون مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة. وأشار الربيعة، إلى تطوير المشاعر المقدسة وقطاع النقل، والتوسع في التحول الرقمي، الذي رفع عدد مستخدمي منصة وتطبيق «نسك» إلى أكثر من 70 مليون مستخدم، فيما بلغت نسبة رضا الحجاج 93% في عام 1447هـ.

وأكد وزير الحج، أن مؤتمر ومعرض الحج أصبح منصة عالمية للاستعداد المبكر، وبناء الشراكات، واستكمال التعاقدات، وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

مشاركة وزارية في الجلسة

تضمّن حفل الافتتاح كلمة لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، وإطلاق ملتقى التوعية والتدريب، وبوابة العاملين الموحدة، إلى جانب توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتكريم الجهات والشركاء المشاركين في أعمال المؤتمر.

وتتواصل على مدى أربعة أيام أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، عبر جلسات حوارية ووزارية تناقش سبل تطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 150 دولة. وشهدت فعاليات اليوم الثاني (الإثنين)، عقد جلسة وزارية بعنوان «خدمة ضيوف الرحمن ومنظومة وطنية متكاملة»، بمشاركة وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وأمين العاصمة المقدسة مساعد الداود.

الربيعة: 93 % رضا عن الخدمات

وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أوضح أن السعودية تجاوزت المستهدف البالغ 90% في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تيسير تجربة المعتمرين والحجاج وقياس مستوى رضاهم، مبيّناً أن تكامل جهود أكثر من 60 جهة حكومية، ودراسة نحو 600 خطة قبل موسم الحج، أسهما في الوصول إلى نسبة رضا بلغت 93% عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وقال إن الطموح عالٍ والهدف سامٍ، وإن جميع الجهود تُبذل لتحقيق النجاح وتطلعات القيادة الرشيدة.

الخطيب: إخراج 400 مبنى

من الخدمة

وزير السياحة أحمد الخطيب قال: إن الوزارة تشرّفت منذ العام الماضي بالإشراف على ملف إسكان الحجاج، وحرصت على رصد المباني والمخزون المتاح، مشيراً إلى إخراج 400 مبنى من الخدمة لعدم استيفائها المعايير الأساسية المتعلقة بسلامة المباني وجودة الخدمات المقدمة داخلها.

وبيّن أن تقييم المباني يستند إلى قسمين رئيسيين، هما سلامة المبنى، ومستوى الخدمات المقدمة، لافتاً إلى ترخيص مباني إسكان الحجاج لموسم حج 1448هـ بطاقة استيعابية تتجاوز 1.3 مليون سرير.

وأضاف أن السعودية وفرت 400 ألف غرفة، ما يضعها ضمن أعلى 10% من دول العالم من حيث الوفرة، إلى جانب توفير 560 ألف سرير في نزل الحجاج المؤقتة.

وأشار الخطيب إلى أن نحو 70% من مرافق الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة مرخصة، وأن العمل مستمر لتحويل مرافق الإيواء المؤقتة إلى دائمة، وتوسيع برامج تدريب الكفاءات البشرية، وتوظيف التقنية لإنهاء إجراءات الحجاج قبل وصولهم إلى مقار سكنهم، وتقليص أوقات الانتظار.

وكشف عن تنفيذ 30 ألف حملة تفتيشية على 4 آلاف مبنى، وتدريب أكثر من 45 ألف موظف لتقديم خدمات مميّزة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى مقار سكنهم، مؤكداً توظيف التقنية لتيسير رحلة الحج، واستكمال التجهيزات لموسم حج 1448هـ، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

الدعيلج: رقم قياسي لمطار جدة

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن قطاع الطيران يُعد ممكّناً رئيسياً لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مبيّناً أن العمل يجري بدعم القيادة على مدار العام لضمان راحة الحجاج خلال موسم الحج عبر 6 مطارات رئيسية.

وكشف أن مشروع توسعة مطار المدينة المنورة سيرفع طاقته الاستيعابية إلى 18 مليون مسافر، ومن المقرر اكتماله في أكتوبر 2027م.

وأضاف أن مطار جدة سجل رقماً قياسياً باستقبال 52 مليون مسافر العام الماضي، موضحاً أنه تم تحديث الصالة رقم 4 وإعادة تأهيلها بطاقة استيعابية تتجاوز 15 مليون مسافر، فيما يجري تطوير صالات الحجاج لاستيعاب 16 مليون مسافر، إلى جانب توسعة الصالة رقم 1 بالمطار.

وأشار الدعيلج، إلى العمل على تقييم الناقلات الجوية ومدى التزامها بتحسين خدمات المسافرين، وأتمتة رحلة ضيوف الرحمن عبر المسارات الذكية والبوابات الإلكترونية، بما يتيح إنهاء إجراءات الحاج لدى الجوازات في أقل من دقيقة.

البسامي: 600 خطة و900 خطر محتمل

مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أوضح أن منظومة الحج انتقلت من مرحلة التنسيق إلى التكامل بين أكثر من 55 جهة، عبر نهج مؤسسي يقوم على وضوح الأدوار وتبادل المعلومات، ويشمل 600 خطة تشغيلية و155 مؤشراً، منها 8 مؤشرات تشغيلية.

وشدّد على تحديد أكثر من 900 خطر محتمل، ووضع الفرضيات والمعالجات اللازمة لها، وتنفيذ تمارين ميدانية للتحقق من الجاهزية وفق منهج علمي يضمن وجود سجل للمخاطر المتوقعة لكل خطة أمنية.

وأضاف أن التعامل مع بيئة الحج ليس سهلاً في ظل تنوع الجنسيات والمذاهب والمناسك، مؤكداً وجود 600 خطة تشغيلية للاستعداد لأي طارئ وضمان سلامة الحجاج.

الداود: صفر تسمّم

بين الحجاج

أكد أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، تسجيل صفر حالات تسمم غذائي بين 1.7 مليون حاج خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى السعي لتعزيز الرقابة ورفع مستوى العناية بسلامة الغذاء.

وأوضح إطلاق منصة إلكترونية تجمع موردي الغذاء، بهدف توحيد عرض الأطعمة خلال موسم الحج وتعزيز سلامة الغذاء.