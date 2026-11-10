طالب مجلس الشورى، صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بتطوير منصة شهم، بما ينسجم مع مهامه، وبحث ومعالجة متطلبات ذلك. ودعا في جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، المنعقدة عبر (الاتصال المرئي)؛ برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، الصندوق بالعمل على مواءمة أنشطته وبرامجه مع متطلبات المصارف والأوعية الوقفية العامة؛ بما يضمن الاستفادة من ريعها في دعم المستفيدين وتمكينهم. فيما أكد المجلس على الأكاديمية العالمية للسياحة، في قرار أصدره بشأن تقريرها السنوي، بمواءمة شراكاتها الإستراتيجية مع أهدافها واختصاصاتها، وتحديد المخرجات والأثر المستهدف من كل شراكة، ووضع مؤشرات قياسها، واستقطاب ذوي الخبرة من الأكاديميين السعوديين في الجامعات وكليات السياحة والضيافة، للبدء في تقديم برامج تدريبية؛ للوصول إلى المستويات العلمية المتقدمة، ومراجعة هيكلها التنظيمي، ومواءمته مع الهياكل والأطر التعليمية المعتمدة في المملكة وفقاً للأنظمة؛ بما يعكس الغاية من إنشائها، ويسهم في تنظيم أعمالها. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة، ولجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي في جمهورية طاجيكستان في مجال التدريب التقني والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن التعاون المشترك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وصادق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة نيبال في مجال خدمات النقل الجوي.