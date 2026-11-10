تنبري القوى والكوادر الوطنية المُعدّة لأزمنة المخاطر والأزمات، لأداء دورها على أتم وجه وأكمله في مجابهة العدوان، وردّ أي محاولات للتطاول على وطننا؛ مستمدةً العون والحفظ والتوفيق من الله، ثم مما أهّلتها به الدولة من معارف، وما عزّزته من قدرات، وما طورته من مهارات، وما وفّرته من آليات وتقنيات تفوق ما يتصوره البعض، ما بوأ قوات المملكة الصدارة، وغدت مضرب مثل بحكم بسالتها واعتدادها بنفسها في الدفاع عن بلاد الحرمين.

وما تحقق للوطن من نمو اقتصادي، ومشاريع تنموية، وما أصبحت تنعم به المناطق من بنية تحتية نوعيّة تضاهي أو تفوق ما لدى بلدان متقدمة، يلزمنا بالتفاني في حمايته والذود عنه؛ في ظل ما يبذله رجال الأمن، وأبطال القوات المسلحة والدفاع الجوي والحرس الوطني وكافة القوات العسكرية (الجوية والبحرية والبرية) من روح فداء وبطولة، ليأتي دور المواطن الذي لا يقلُّ أهمية عن دور أي جندي أو ضابط في الجبهات كافة، باعتباره أكثر من يستشعر دور الجيش الباسل والقطاعات الأمنية؛ لأنه غاية من غايات التنمية ووسيلة من وسائلها والحفاظ عليه واجب شرعي ووطني.

وإن كان المواطن يشعر بالأمان بفضل دولته، إلا أنه شريك في استتباب الأمن والاستقرار؛ بل هو خط المواجهة الأول، بتصدّيه للشائعات، وتحذيره وإنذاره لمن يتداولها، والمبادر بالتبليغ عن أيّ ملاحظات يراها أو تلفت انتباهه، واعتماده المصادر الموثوقة لأي معلومة ترد إليه، فالمصلحة الوطنية تستدعي أن نكون على قدر المسؤولية، وعلى مستوى ثقة وطننا بنا، ذلك أن الوطن للجميع، وأمنه واستقراره مسؤولية كل مواطن، إما بالإيجاب والمبادرة أو بالصدّ والردّ وإشعار المسؤولين بما يلحظ من تصرفات غير سويّة، تنمّ عن شرّ أو سوء طويّة.