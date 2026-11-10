تسببت الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية في تسجيل نحو 29.9 مليون حالة نزوح حول العالم خلال عام 2025، في ظل تزايد المخاطر الناجمة عن العواصف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، بحسب بيانات أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة أن ملايين الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم هرباً من الكوارث الطبيعية، فيما تعرض بعضهم للنزوح أكثر من مرة خلال العام نفسه، ما يعكس حجم التحديات الإنسانية المرتبطة بتغير المناخ، وفقاً لـ«روسيا اليوم».

وأشارت إلى أن إجمالي حالات النزوح المسجلة خلال 2025 تجاوز المتوسط السنوي للعقد الماضي، لكنه ظل أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2024، عندما تسببت الكوارث الطبيعية في 45.8 مليون حالة نزوح، وهو أعلى مستوى جرى رصده.

وحذّرت المنظمة من اتساع الفجوة بين تصاعد المخاطر المناخية والجهود الدولية المبذولة للتكيف معها، خصوصاً في الدول النامية التي تواجه تحديات متزايدة في توفير الموارد اللازمة للحد من آثار الكوارث.

وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستحتاج الدول النامية بحلول عام 2035 إلى تمويل سنوي يتراوح بين 310 و365 مليار دولار للتكيف مع تغير المناخ، في حين لم يتجاوز التمويل العام الدولي المخصص لهذا الغرض 26 مليار دولار خلال عام 2023.

وفي سياق متصل، حذّر تقرير أممي صدر الشهر الماضي من احتمال ارتفاع متوسط حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2100، إذا استمرت السياسات المناخية الحالية دون تغييرات جوهرية.

وأوضح التقرير أن التنفيذ الكامل للتعهدات المناخية القائمة قد يحد من ارتفاع الحرارة إلى 2.6 درجة مئوية بنهاية القرن، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات والحد من تفاقم الأزمة المناخية.