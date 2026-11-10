في خطوة فاجأت فرنسا، أعلن أسطورة الجودو تيدي رينر دخوله السباق نحو قصر الإليزيه، مؤكداً ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.



واختار رينر، البالغ من العمر 37 عاماً، أن يعلن قراره عبر مقطع فيديو مباشر، ظهر فيه جالساً أمام مكتبة، مرتدياً قميصاً أبيض وسترة داكنة، ليخاطب الفرنسيين بلهجة الواثق من نفسه.



وقال البطل الأولمبي: «اسمي تيدي رينر، وأقولها لكم اليوم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027».



وأضاف: «النضال كان دائماً جزءاً مني. أعرف معنى أن تقاتل، وأن تسقط، وأن تنهض من جديد».



ولم يخف رينر إدراكه لحجم الجدل الذي سيثيره قراره، قائلاً: «أعرف ما سيقال عني، إنه مجنون، لا ينتمي إلى مؤسسات السلطة، ولم يمارس السياسة من قبل. لكن ما الذي يبدو جنونياً اليوم؟».



وتابع: «إذا كان رفض الانحناء ورفض الفوضى يجعلان مني مجنوناً، فأنا مجنون».



وبالتوازي مع إعلان الترشح، كشف رينر عن إطلاق حزبه السياسي الجديد تحت اسم «فرنسا التي نريد»، في إشارة إلى مشروعه السياسي الذي يعتزم خوض الانتخابات على أساسه.



وفي تصريحات لصحيفة «لو باريزيان»، أكد رينر أنه رغم دخوله عالم السياسة، لا ينوي التخلي عن مسيرته الرياضية، بل يطمح للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، «إذا سمحت مهام المنصب بذلك، ووافق الفرنسيون على ذلك».



وشدد رينر على أنه ماضٍ حتى النهاية في سباق الرئاسة، رغم كثرة المرشحين، مؤكداً أنه لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لو لم يكن مقتنعاً بأن لديه «كل الفرص» للنجاح.



ويُعد رينر أحد أعظم الرياضيين في تاريخ فرنسا، بعدما أصبح في أولمبياد باريس 2024 أول لاعب جودو يحقق ثلاث ذهبيات أولمبية في الوزن الثقيل، ليرفع رصيده الأولمبي إلى 5 ذهبيات، إضافة إلى 12 لقباً عالمياً و5 ألقاب أوروبية.