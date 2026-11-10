تلقى المنتخب الإسباني ضربة موجعة قبل مواجهة التشيك، بعدما تأكد غياب نجمه الأول لامين جمال عن اللقاء المقرر بعد غد (الخميس)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



وجاء قرار استبعاد لاعب برشلونة بعد شعوره بآلام في ركبته اليمنى، عقب مشاركته في فوز فريقه على أتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني.



وقرر الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني بالتنسيق مع برشلونة، بقاء اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في النادي الكتالوني، لمواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعيداً عن ضغط المباريات الدولية.



ورغم الغياب عن مواجهة التشيك، إلا أن الآمال لا تزال قائمة في لحاق لامين جمال بمواجهة إنجلترا المرتقبة (الأحد) القادم، في حال استجابته للعلاج بالشكل المطلوب خلال الأيام القادمة.



ويخوض المنتخب الإسباني الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات وهو في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل حسم بطاقة التأهل.