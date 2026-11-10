تحولت عملية تنظيف منزل امرأة متوفاة في بلدة ألاريس الإسبانية إلى تحقيق جنائي، بعد العثور على رفات رضيع داخل مجمد قديم في غرفة تخزين، وسط تقديرات بأن الجثة ظلت مخبأة لأكثر من 20 عامًا.

وعثرت ابنة المرأة على الرفات أثناء تفقد منزل والدتها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق لتحديد هوية الرضيع وكشف ملابسات وفاته.

ووفقًا للمعاينات الأولية، يُقدّر عمر الحمل عند وفاة الرضيع بنحو 32 إلى 34 أسبوعًا، فيما لا تزال ظروف الوفاة غير معروفة، بما في ذلك ما إذا كان قد وُلد حيًا.

ونُقلت الرفات إلى معهد الطب الشرعي في غاليسيا لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد سبب الوفاة، فيما تعمل السلطات على تحديد هوية الوالدين البيولوجيين من خلال تحليل الحمض النووي والاستماع إلى أفراد الأسرة.

وفرض القضاء السرية على التحقيق، في حين دُفنت الرفات في المقبرة البلدية يوم الخميس 5 نوفمبر، بعد استكمال إجراءات التشريح.