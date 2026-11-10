من مقاعد جامعة أكسفورد إلى مواقع العمل وأدوات السباكة، اتخذت البريطانية إيزابيل شيز مسارا مهنيا غير متوقع، بعدما دفعها تراجع فرص العمل في الترجمة بفعل انتشار الذكاء الاصطناعي إلى تغيير تخصصها والاتجاه نحو مهنة حرفية.

وبحسب صحيفة «التايمز»، تبلغ شيز 39 عاما، وهي أم لطفلين، وتخرجت بمرتبة الشرف الأولى في الإسبانية والدراسات الكلاسيكية من كلية كوينز بجامعة أكسفورد، قبل حصولها على ماجستير في علم الآثار والعمل في الترجمة.

وبدأت تفكر في تغيير مسارها عام 2023، بعدما لاحظت تراجع الطلب على خدماتها مع اعتماد عملائها المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي. واختارت السباكة، فالتحقت ببرنامج للتأهيل المهني، ثم حصلت على عمل في شركة عائلية جنوب شرقي لندن بعد أسابيع من نيل مؤهلها.

ورغم استغراب بعض زملائها من انتقالها من مسار أكاديمي مرموق إلى مهنة يدوية، ترى شيز أن السباكة تتطلب معرفة تقنية ومهارات في التشخيص وحل المشكلات، ولا تقل تعقيدا عن كثير من المهن المكتبية.

وتعكس تجربتها تحولا في خيارات بعض العاملين، مع اتساع تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليدية، والبحث عن فرص مهنية في قطاعات تعتمد على المهارات العملية.