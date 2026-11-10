فقد بصره منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكنه لم يفقد شغفه بالعمل أو قدرته على الإبداع، ليصبح اليوم واحداً من أبرز العاملين في إصلاح الأدوات المنزلية بمدينة دمياط المصرية.

في ورشة متواضعة بأحد الأحياء الشعبية في محافظة دمياط، يواصل الأسطى أسعد محمد، وهو رجل سبعيني كفيف، ممارسة مهنته يومياً بإتقان لافت، مقدماً نموذجاً ملهماً في مواجهة الظروف الصعبة بالإرادة والعمل.

وبدأت رحلة أسعد مع التحدي عندما فقد بصره تدريجياً قبل أكثر من 35 عاماً، ما أجبره على ترك مهنة النجارة التي مارسها سنوات طويلة. وبعد محاولات علاجية وجراحات لم تنجح في استعادة بصره، وجد نفسه أمام واقع جديد تطلب منه البحث عن مصدر رزق بديل يعيل به أسرته.

ولم يستسلم الرجل لظروفه، فبدأ بإدارة محل بقالة صغير، قبل أن يتجه لاحقاً إلى مجال إصلاح الأدوات المنزلية والأواني النحاسية، وهي الحرفة التي أتقنها على مدار السنوات الماضية حتى أصبح اسمه معروفاً لدى كثير من الأهالي داخل دمياط وخارجها.

ويروي أسعد أن دخوله هذا المجال جاء بالصدفة عندما طلب منه أحد معارفه إصلاح سكينتين، فنجح في المهمة، ثم توالت التجارب حتى اكتسب خبرة واسعة وشهرة متزايدة، بينما أبدى كثيرون دهشتهم من قدرته على إنجاز الأعمال الدقيقة رغم فقدانه البصر.

ويعزو أسعد نجاحه إلى توفيق الله أولاً، ثم إلى حبه الكبير للمهنة وإصراره على إتقانها، مؤكداً أن العمل أصبح جزءاً أساسياً من حياته، بل إنه بات يحب هذه الحرفة أكثر من النجارة التي مارسها سابقاً.

ويخصص الرجل نحو ست ساعات يومياً للعمل داخل ورشته، معتمداً على حاسة اللمس والخبرة المتراكمة لإنجاز مهامه، ومؤمناً بأن السعي والعمل هما السبيل الحقيقي للحفاظ على الكرامة والاستقلالية مهما كانت التحديات.

ورغم ما يتعرض له من جروح وإصابات متكررة أثناء التعامل مع الأدوات الحادة، فإنه يواصل عمله بإصرار، معتبراً أن هذه المتاعب جزء طبيعي من المهنة ولا ينبغي أن تقف عائقاً أمام رزقه أو التزاماته تجاه أسرته.

ويؤكد أسعد أن أكثر ما يخفف عنه مشقة العمل هو تقدير الناس وثقتهم بما يقدمه، مشيراً إلى أن كلمات الإعجاب والدعم التي يسمعها من زبائنه تمثل دافعاً كبيراً للاستمرار.

ويختصر الرجل رسالته لكل من يواجه ظروفاً صعبة بالدعوة إلى التمسك بالأمل وعدم الاستسلام، مؤكداً أن التوكل على الله والسعي الجاد قادران على فتح أبواب جديدة للحياة، فيما يظل حلمه الأكبر أن يحافظ على صحته ويواصل الاعتماد على نفسه لأطول فترة ممكنة.