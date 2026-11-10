شرعت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، في محادثات ثلاثية بأبوظبي، في إطار جهود استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية.



تفاؤل أمريكي حذر



وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، إن وفد كييف بدأ لقاءاته بمحادثات مع ممثلين عن أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تمهيداً للمحادثات الثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة. وأضاف في منشور على "تيليجرام"، أن الوفد سيقارن بين المواقف، وينسق الخطوات قبل المرحلة التالية من المفاوضات. فيما أعرب رئيس الوفد الروسي عن أمله أن تساعد محادثات أبوظبي على دفع التسوية الأوكرانية، بما يخدم مصالح شعبي البلدين. وتأتي الجولة، المقررة يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء)، وسط تفاؤل حذر في البيت الأبيض بشأن فرص إحراز تقدم، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين. وهو أول لقاء يجمع الطرفين بحضور وسطاء أمريكيين منذ فبراير الماضي، عندما عُلّقت المفاوضات بسبب الحرب في إيران، بحسب الموقع.



هل يشارك الأوروبيون؟



وسبق انطلاق المحادثات تباين في التصريحات الفرنسية والروسية بشأن مشاركة الأوروبيين؛ إذ أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، (الثلاثاء)، أن ممثلين عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا سيكونون "في قاعة الاجتماعات"، فيما أعلن الكرملين أن المفاوضات ستجري بصيغة ثلاثية، دون مشاركة مسؤولين أوروبيين.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، (الثلاثاء)، إن بلاده لا تعقد أوهاماً بشأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإن موسكو تأمل أن تكون لدى واشنطن الإرادة الكافية لمواصلة الحوار. ونقلت شبكة (آر.تي) التلفزيونية الروسية عن لافروف قوله: إن المشاركين في المفاوضات سيناقشون قضايا ضمان الأمن الجماعي.



جدول أعمال المحادثات



وستركز محادثات أبوظبي على مسارين رئيسيين، بحسب ما أورده "أكسيوس" على الجانب العسكري، وتقوده مجموعة عمل برئاسة قائد القيادة الأوروبية الأمريكية الجنرال أليكسوس جرينكويتش، لبحث آليات مراقبة وقف إطلاق النار في مرحلة ما بعد الحرب والترتيبات الأمنية. وحققت مجموعة العمل تقدماً كبيراً في هذا الملف خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في فبراير الماضي. أما المسار السياسي، فيركز على القضية الأكثر حساسية، وهي المطالب المتعلقة بالأراضي، التي لم تشهد أي تقدم خلال محادثات فبراير. وأشار الموقع إلى أن أياً من الطرفين لم يُبدِ تغييراً معلناً في موقفه؛ إذ تطالب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس بأكملها، بينما تصر أوكرانيا على تقسيم الأراضي وفقاً لخطوط المواجهة الحالية. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لـ"أكسيوس"، إن الطرفين أظهرا، في محادثات غير معلنة، "قدراً من المرونة" بشأن مسألة الأراضي خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب الموقع، فإن المسؤولين الأمريكيين يرون أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي لن يكون ممكناً قبل التوصل إلى تفاهمات بشأن الضمانات الأمنية.



أولويات أوكرانية للمفاوضات



وفيما يتعلق بالموقف الأوكراني، تحدث "أكسيوس" أن المسؤولين في كييف حددوا ثلاثة أهداف رئيسية يسعون إلى تحقيقها خلال المحادثات، تتمثل في التوصل إلى تفاهم لخفض التصعيد في البحر الأسود، بما يسمح باستئناف صادرات الحبوب، والاتفاق على وقف الهجمات على محطات الطاقة الأوكرانية ومصافي النفط الروسية قبل حلول فصل الشتاء، فضلاً عن تنظيم قمة ثلاثية تجمع ترمب وبوتين وزيلينسكي، ربما على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي الشهر القادم.