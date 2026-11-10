صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بترقية الدكتور محمد المسعودي إلى رتبة أستاذ مشارك، في خطوة أكاديمية تتوّج مسيرته العلمية وإسهاماته في مجالات التعليم والبحث العلمي.

امتنان لمسيرة من العطاء

وأعرب المسعودي عن اعتزازه بهذه الترقية، مقدماً شكره وتقديره لرئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى، وعمداء كلية التربية ووكلائها السابقين والحاليين، ورئيس القسم الأستاذ الدكتور عبدالله المهداوي، وزملائه وزميلاته؛ تقديراً لما حظي به من دعم ومؤازرة طوال مسيرته العلمية.

وأهدى المسعودي هذا الإنجاز إلى والديه وملهمته الغالية وكل من سانده في مسيرته، سائلاً الله أن يجعل هذه الترقية حافزاً لمزيد من العطاء العلمي والبحثي، والإسهام في خدمة الدين والمليك والوطن، وتعزيز الوعي الإعلامي والاتصالي.