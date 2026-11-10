ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، بنحو 1% مقترباً من مستوى 10,200 نقطة.



وعند الساعة 10:20 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر ارتفاعاً بنحو 0.71% عند مستوى 10178 نقطة، وسط أداءً إيجابي شمل غالبية الأسهم المدرجة بالسوق، بفعل موجة تفاؤل بانتهاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبلغت قيمة التداولات 160.7 مليون دولار (602.7 مليون ريال)، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 40.9 مليون سهم، لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 2.45 تريليون دولار (9.21 تريليون ريال).



أداء إيجابي



وشهدت الجلسة أداءً إيجابياً، إذ ارتفعت أسهم 248 شركة من أصل 273 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسهم 16 شركة. وتصدرت أسهم «أسلاك» و«الصناعات الكهربائية» و«متكاملة» و«نسيج» و«مرافق» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعد مكاسب تراوحت بين 4.5% و10%.