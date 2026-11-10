كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 15.6% في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2026، بدعم من تحسن نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.



وبحسب البيانات، تراجع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 10.9% في سبتمبر مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.



وحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، انخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية خلال شهر سبتمبر 2026 بنسبة 15.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.1%.



وتشير النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 24.7% وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، وذلك عند المقارنة بشهر أغسطس 2026.



التعدين واستغلال المحاجر



وانخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في سبتمبر بنسبة 16% على أساس سنوي.



وعلى أساس شهري فقد سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 29.1%، كما انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 5.4% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي انخفض بنسبة 13.6%، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي انخفض بنسبة 3.8%.



الصناعة التحويلية



وعلى مستوى الأداء الشهري لمؤشر نشاط الصناعة التحويلية تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 2.8% وذلك نتيجة ارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.0% وكذلك ارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8%.



إمدادات الكهرباء



وارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 6.4% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، فيما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 7.3% وذلك مقارنة بشهر سبتمبر من العام السابق.



وانخفض المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.2% مقارنة مع شهر أغسطس 2026، كما انخفض المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.4%.